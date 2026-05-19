Reconocida aerolínea anunció más vuelos hacia Costa Rica: cambio se hará en octubre

La aerolínea Lufthansa tiene buenas noticias para los viajeros, pues aumentará las frecuencias de vuelo en octubre de este año.

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Así lo informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). La aerolínea alemana pasará de tres a cinco vuelos semanales al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El aumento de las frecuencias de vuelo se dará del 25 de octubre de 2026 al 27 de marzo de 2027, dándoles más oportunidades a los viajeros alemanes para que visiten y conozcan las bellezas de Costa Rica.

La aerolínea alemana aumentará la frecuencia de vuelos en octubre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Asimismo, esta es una buena oportunidad para los ticos que quieren viajar a Alemania y disfrutar de la gastronomía y los paisajes alemanes.

¿En cuáles días habrá vuelos?

El ICT comunicó que los vuelos con Lufthansa se realizarán los días lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos.

Además del aumento de la frecuencia de vuelos, se hará un cambio de aeronave a un Boeing 787-9 Dreamliner para darles confort y una mejor experiencia a los viajeros.

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Según el ICT, Alemania es el segundo mercado emisor de turistas procedentes de Europa, con más de 34.000 viajeros alemanes.

Desde octubre de 2026 hasta marzo de 2027, Lufthansa realizará 5 vuelos semanales. (ICT/ICT)

Otra aerolínea aumentará vuelos

La aerolínea British Airways también aumentará su frecuencia de vuelos de 3 a 5 semanales a partir de octubre.

Esta medida se implementará hasta marzo de 2027, dándoles la oportunidad a los ticos de viajar al Reino Unido, así como a los británicos de conocer Costa Rica.

Los vuelos se realizarán los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos desde el Aeropuerto de Heathrow, la principal terminal aérea de Londres, Inglaterra.

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