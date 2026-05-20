Diputada del PLN que salió molesta explica qué sucedió en la reunión con Laura Fernández

La diputada del Partido Liberación Nacional Janice Sandí dio sus primeras palabras tras el disgusto que tuvo en Casa Presidencial esta mañana después de una reunión con la presidenta Laura Fernández.

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Sandí parecía estar bastante molesta tras el encuentro con la presidenta. Ella se apartó de su fracción y tenía una expresión que hacía notar que no estaba feliz.

Sin embargo, prefirió no dar declaraciones y recargó la responsabilidad en el jefe de fracción, Álvaro Ramírez.

Horas después, la legisladora dio una explicación de lo que sucedió.

La diputada Janice Sandí se veía molesta tras reunión con Laura Fernández. Horas después, explicó qué ocurrió en dicho encuentro. (John Durán/John Durán)

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Laura Fernández no tuvo la culpa

La fracción verdiblanca fue a Casa Presidencial esta mañana a una reunión convocada por Laura Fernández, quien también sostuvo un diálogo con otros partidos.

“Doña Laura Fernández en todo momento se portó respetuosa y conocedora de los problemas nacionales”, dijo Sandí.

El problema fue cómo se comportó Rodrigo Chaves, ministro de Presidencia y de Hacienda, en la reunión, según las palabras de la diputada.

La presidenta Laura Fernández se reunió con las fracciones de la oposición. En dicho encuentro participó Rodrigo Chaves, ministro de Presidencia y de Hacienda. (Cortesía de Casa Presidencial/Cortesía de Casa Presidencial)

“En un momento determinado de la reunión, el ministro de la Presidencia se dirige hacia la fracción y, en un tono de voz totalmente inadecuado, se expresa de manera impresentable sobre la Caja Costarricense de Seguro Social, el Colegio de Médicos y su equipo de especialistas”, contó la legisladora.

Sandí señaló que no estaban ahí para recibir este tipo de comentarios.

“Esta diputación no aceptó esas posiciones y se las señaló al señor ministro porque la dignidad y el respeto entre los poderes no se negocian”, dijo.

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