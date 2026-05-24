El milagro de Mahischa, la niña que venció un tumor y ahora luchará por ser la mejor barrilera

Mientras muchas niñas de su edad pensaban en juegos o fiestas, Mahischa Hernández pasaba días enteros internada en el Hospital Nacional de Niños, conectada a sondas, con dolores insoportables y viendo pasar la vida desde una cama de hospital.

Pero incluso ahí, en medio del quebranto, había algo que jamás dejó de brillarle en los ojos: montar a caballo.

Mahischa Hernández pasó años entre hospitales antes de convertirse en una promesa de los barriles en Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

La joven barrilera de 14 años, vecina de Río Nuevo de Pérez Zeledón y estudiante de la Escuela y Colegio del Valle, hoy vive uno de los momentos más emocionantes de su vida deportiva luego de abrirse camino entre decenas de competidoras y acercarse al sueño que tenía desde que estaba internada: convertirse en una gran barrilera.

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Dolor que nadie entendía

Todo comenzó cuando Mahischa tenía apenas seis años. Lo que parecía un simple dolor de estómago terminó convirtiéndose en una pesadilla para toda la familia.

Tras una compleja cirugía por un tumor benigno, la adolescente tardó cerca de un año en recuperarse completamente. (Cortesía/Cortesía)

Su mamá, Marcela Mata Céspedes, recuerda que la niña empezó a sentirse cansada, se dormía constantemente, y en la escuela llamaban porque ya no soportaba el dolor.

“Ella siempre fue demasiado activa; desde pequeña amaba los caballos, el fútbol y las cabalgatas. Entonces a mí no me calzaba que dijeran que podía ser algo sicológico. Un día simplemente se puso muy mal y ahí empezó toda la historia que jamás imaginamos vivir”, contó la mamá.

Las visitas al hospital se volvieron constantes. Exámenes, internamientos y procedimientos invasivos empezaron a formar parte de la rutina de la pequeña.

“Ella daba gritos del dolor. Recuerdo que un doctor me dijo: ‘Mamá, prepárese para lo peor’. Después encontraron un tumor pegado a una arteria cerca del hígado y tuvieron que abrirla completamente. Fueron momentos demasiado duros porque uno no sabía qué iba a pasar”, recordó doña Marcela.

Gracias a Dios la operación fue un éxito y la barrilera pudo volver a montar a caballo. (Cortesía/Cortesía)

La operación fue compleja, pero ocurrió algo que la familia sigue considerando un milagro: el tumor era benigno.

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Sueño nació en el hospital

Aunque el dolor físico era enorme, hubo algo que nunca abandonó a Mahischa: la ilusión.

Mientras estaba internada, pedía que le pusieran transmisiones del Verano Toreado de Canal 7. Ahí, acostada y recién operada, comenzó a imaginarse compitiendo y ganando.

“Yo veía a las barrileras y le decía a mi mamá que algún día iba a estar ahí. Aunque tuviera sondas y estuviera toda operada, eso era lo que me hacía feliz”, recordó la adolescente.

Días duros, de mucho dolor. No se está tapando la cara por pena sino por el tremendo dolor que sentía. (Cortesía/Cortesía)

Su mamá jamás olvidará esas escenas.

“Verla con sondas, recién operada y aun así soñando con montar a caballo, era impresionante. Ella les preguntaba a los doctores cuándo podía volver a montar. Eso era lo único que quería”, aseguró la mamita.

La recuperación tampoco fue sencilla. Tras la cirugía pasó cerca de tres meses en cama y casi un año recuperándose completamente.

Mariposa lo cambió todo

Con el tiempo, Mahischa volvió poco a poco a los caballos. Y entonces apareció “Mariposa”, una yegua cuarto de milla de cuatro años que terminó convirtiéndose en mucho más que una compañera de competencia.

La joven barrilera asegura que soñaba con competir mientras estaba internada en el Hospital Nacional de Niños. (Cortesía/Cortesía)

“Yo tenía mucho miedo porque en barriles se necesita demasiada conexión con el caballo. Pero desde el primer momento hicimos química. Nos entendemos demasiado bien”, explicó.

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La joven asegura que ambas tienen personalidades parecidas. “Ella es supercariñosa, tranquila y amorosa, pero cuando toca competir, se transforma completamente. Ahí es donde sacamos lo mejor”.

Sueño que galopa fuerte

De la mano de su entrenador, Andres Mora, Mahischa comenzó a crecer rápidamente en la disciplina.

En octubre del año pasado participó en las eliminatorias rumbo al Verano Toreado y logró el mejor tiempo entre 192 barrileras. Después, en la competencia del pasado 1.° de enero, volvió a quedarse con el primer lugar.

Su papá, Eddy Hernández, su mamá y su abuelo, Enrique Mata, han sido piezas claves durante todo el proceso.

Prácticamente desde que nació le gusta montar a caballo. (Cortesía/Cortesía)

Ahora, mientras combina el colegio, los entrenamientos y su sueño de estudiar veterinaria, la joven se prepara para retos todavía más grandes.

“Estoy demasiado feliz y agradecida con Dios. Desde que estaba internada, yo decía que algún día iba a estar ahí y ahora lo estoy viviendo. Vamos con todo”, dijo emocionada.

Esta no es una historia de enfermedad; es la historia de vida, valentía y triunfo de una joven ganadora, Mahischa Hernández.

Gran evento

La joven barrilera competirá el próximo 7 de junio en el Extreme American Rodeo, el rodeo más grande de Centroamérica, un espectáculo que transformará el Estadio Nacional en una arena de adrenalina, destreza y entretenimiento de primer nivel.

“Mariposa”, su yegua cuarto de milla, llegó a su vida y fortaleció su crecimiento deportivo. (Cortesía/Cortesía)

Organizado por Family Fun-RPM TV, el evento reunirá a destacados exponentes nacionales e internacionales del rodeo estilo americano. Habrá competidores de Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Guatemala, Panamá y Costa Rica.

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Además de buena barrilera también es muy buena en los estudios. Quiere ser doctora en veterinaria. (Cortesía/Cortesía)

Si quiere ir, puede comprar su entrada en eticket.cr; los precios y localidades se pueden consultar en la misma plataforma.