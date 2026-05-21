Sixto Paz afirma que Costa Rica es un punto clave para extraterrestres y explica por qué

Durante más de cinco décadas, el peruano Sixto Paz ha dedicado su vida al fenómeno OVNI, pero asegura que él no es solamente un investigador, sino también un “contactado” que ha tenido experiencias directas con seres extraterrestres.

En entrevista con La Teja, el escritor y conferencista habló ampliamente sobre avistamientos, naves espaciales, bases submarinas, volcanes de Costa Rica y hasta mensajes de civilizaciones avanzadas.

En nuestro YouTube “La Teja” puede ver la entrevista completa.

Sixto Paz afirma que Costa Rica es un punto clave para extraterrestres y revive foto de ovni sobre el Lago Cote. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Con 21 libros del tema extraterrestre publicados y traducidos a varios idiomas, Paz afirmó que Costa Rica es uno de los países más importantes del mundo cuando se habla de avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis).

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Poderosa prueba ovni costarricense

Recordó la famosa fotografía tomada sobre el Lago Cote en 1971 por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, considerada por muchos expertos como una de las imágenes de ovnis más impactantes de la historia.

“Es una de las pruebas científicas más duras que tiene la humanidad sobre el fenómeno OVNI”, afirmó el peruano, quien aseguró que Costa Rica ocupa un lugar especial dentro de los registros mundiales de avistamientos extraterrestres.

Costa Rica, volcanes y avistamientos OVNI

Uno de los temas que más llamó la atención durante la conversación fue la relación que, según Sixto Paz, existe entre los volcanes costarricenses y la presencia de objetos extraños en el cielo.

Esta es la famosa foto sobre el lago Cote que se tomó en Costa Rica. Vean arriba a la derecha el ovni. (Rafael Pacheco Granados)

El ufólogo aseguró que constantemente recibe videos, fotografías y testimonios de personas que reportan avistamientos.

“Costa Rica es un país donde se reportan muchísimos avistamientos. La gente me envía videos y fotografías de objetos vistos sobre el Irazú, el Poás y la zona arqueológica de Guayabo. También en Limón hay muchísimos reportes.

“Precisamente ahí aparecieron las esferas de piedra, que siguen siendo uno de los grandes enigmas de la humanidad y que también tendrían relación con el fenómeno OVNI”, afirmó.

Según explicó, los extraterrestres utilizarían la energía volcánica como una especie de “gasolinera natural”.

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“Los extraterrestres aprovechan la energía de los volcanes como si fuera una estación de servicio. Absorben esa energía y con ello también ayudan a evitar grandes catástrofes, terremotos o erupciones que podrían poner en peligro a las poblaciones cercanas. Por eso en Costa Rica, que tiene tantos volcanes, hay también tantos avistamientos y pocos fenómenos naturales fuertes como terremotos. Ellos influyen”, comentó.

Sixto Paz también sorprendió al decir que la constante presencia de supuestos objetos extraterrestres sobre territorio nacional tendría un significado especial.

Sixto asegura que los extraterrestres usan los volcanes de Costa Rica como gasolineras, para recargar energía. (Shutterstock/Imagen)

“Costa Rica es un país muy especial. No tiene ejército, le da un ejemplo de paz al mundo y además tiene una gran riqueza natural. El hecho de que los extraterrestres se estén manifestando aquí significa que algo importante y positivo podría ocurrir muy pronto para el país”, aseguró.

El peruano incluso afirmó que el interés de estas civilizaciones por Costa Rica no sería casualidad.

“Es un país maravilloso. La naturaleza, la gente, la energía que se siente aquí… todo eso influye. Hay lugares del planeta que parecen atraer más este tipo de fenómenos y Costa Rica claramente es uno de ellos”, confirma.

El contacto extraterrestre de Sixto Paz

Durante la entrevista, Paz recordó cómo comenzó su historia con el fenómeno OVNI cuando tenía apenas 18 años.

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Según contó, luego de practicar ejercicios de meditación y contacto mental junto a un grupo de amigos, recibió un supuesto mensaje telepático que los citó en el desierto al sur de Lima, Perú, el 7 de febrero de 1974.

“Fuimos al lugar y vimos una luz enorme aparecer detrás de los cerros. Descendió frente a nosotros y proyectó una claridad como si fuera de día. Todos sentimos miedo, pero al mismo tiempo captamos mentalmente que nos decían que todavía no estábamos preparados”, relató.

El experto en el fenómeno extraterrestre confirma que Costa Rica jala a los ovnis. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Meses después, asegura que tuvo un encuentro directo con un ser extraterrestre de más de dos metros de altura.

“Era un ser muy alto, de cabello claro y traje plateado. Nos dijo mentalmente que provenía de un planeta llamado Apu, cerca de Alfa Centauri. En esa época parecía una locura, pero años después la NASA confirmó la existencia de un exoplaneta con condiciones similares alrededor de esa estrella”, afirmó.

Objetos submarinos y secretos militares

El escritor también habló sobre los llamados OSNIS (objetos submarinos no identificados), y aseguró que altos mandos militares ya reconocen públicamente este tipo de fenómenos.

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“Ya no solo se habla de OVNIS. También hay objetos submarinos que se desplazan a velocidades imposibles bajo el agua para la actual tecnología humana. Incluso, militares norteamericanos han declarado ante el Congreso que han visto este tipo de situaciones”, señaló.

Cada vez más personas entienden que no estamos solos y que hay cosas que todavía no logramos comprender”, concluyó.