Trabajo, pobreza y exclusión: la dimensión social de la primera encíclica del papa León XIV

Uno de los temas más fuertes de “Magnifica Humanitas”, la primera carta al pueblo católico del papa León XIV, es su mirada sobre el trabajo humano y las nuevas desigualdades creadas por la revolución digital.

Siguiendo la tradición iniciada por León XIII con “Rerum Novarum”, el papa León XIV sostiene que la inteligencia artificial y la automatización deben estar al servicio de las personas y no del lucro desmedido.

El papa en su primera encíclica recuerda el valor profundo del trabajo humano ante las nuevas tecnologías. (JOHN DURAN)

La encíclica alerta sobre el riesgo de que millones de trabajadores sean desplazados sin protección social ni oportunidades de reconversión laboral.

LEA MÁS: Si usted tenía cita en la estación de Dekra donde asesinaron a dos guardas, urge que lea esto

El papa cuestiona un modelo económico que mide el valor humano exclusivamente por la productividad y denuncia que la tecnología puede convertirse en una nueva forma de exclusión.

“Mientras algunos persiguen el sueño de una autoafirmación ilimitada, muchos carecen de lo necesario”, afirma el texto.

A partir de esa idea, León XIV insiste en que el progreso no puede evaluarse solamente por el crecimiento económico o la innovación técnica, sino por “la dignidad de cada uno y el bien de los pueblos”.

El documento también destaca la responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas, científicos y ciudadanos.

“Ninguna mano, por sí sola, basta para sostener el peso de los desafíos que atraviesa el mundo”, escribe el pontífice, al reclamar una “corresponsabilidad valiente” frente a las transformaciones tecnológicas.

La encíclica propone fortalecer la educación, promover la alfabetización digital y garantizar que las nuevas tecnologías no profundicen las brechas sociales existentes.

Trabajo, pobreza y exclusión: la dimensión social de “Magnifica Humanitas”. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

Además, llama a proteger especialmente a los sectores más vulnerables: pobres, migrantes, enfermos y jóvenes.

LEA MÁS: Nicaragüense volvió a Costa Rica para cuidar a su mamá y terminó cumpliendo el sueño de abrir una academia de baile

León XIV sostiene que el trabajo no puede reducirse a una variable económica, porque constituye una dimensión esencial de la dignidad humana y de la vida comunitaria.

Por eso pide políticas que acompañen los cambios tecnológicos sin abandonar a quienes quedan descartados por la tecnología.

Con este enfoque, “Magnifica Humanitas” se convierte también en una crítica al modelo económico actual y en una defensa de un humanismo que coloque nuevamente a la persona en el centro del desarrollo.