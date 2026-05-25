Diputada del PUSC que fue afín al gobierno de Rodrigo Chaves fue nombrada en sensible puesto

Una de las exdiputadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que fue afín al gobierno de Rodrigo Chaves, fue nombrada en esta nueva administración en un sensible puesto.

Se trata de María Marta Carballo, quien estará a cargo de la Dirección Nacional de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai).

María Marta Carballo fue nombrada en el gobierno de Laura Fernández. (Asamblea Legislativa)

El anuncio lo hizo la propia Carballo por medio de un video que publicó en redes sociales.

La exdiputada dice que, aunque mucha gente la conoce solo por su periodo en la Asamblea Legislativa, el cargo que acaba de asumir se relaciona con su formación académica y con la posibilidad de aportar a “una población hermosa que requiere atención del Estado y es la niñez, la más vulnerable”.

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Votó en contra de levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves

María Marta fue una de las exlegisladoras que votó en contra del levantamiento de la inmunidad al expresidente Rodrigo Chaves.

Carballo cuenta con formación profesional en nutrición y fisioterapia. Además, de una especialidad en estimulación temprana y una maestría en gerencia de servicios de salud.

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“Voy a estar aportando desde la Dirección Nacional de los Cen-Cinai, que son centros de nutrición y atención integral a la niñez de este país. Asumo este trabajo con mucho compromiso, pero también con la ilusión de poder aportar a una etapa de la vida que define el futuro de una sociedad: la niñez”, indicó.

Asimismo, enfatizó que espera honrar la oportunidad “con trabajo, empatía y resultados”, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y las familias costarricenses.