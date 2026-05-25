Diputados del PLN anuncian decisión que podría sepultar proyecto sobre electricidad impulsado por el gobierno

Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) decidieron votar en contra de un proyecto de ley propuesto por el gobierno y esto podría representar el fin de la iniciativa.

Se trata del proyecto de “Armonización Energética Nacional”, que tiene como fin cambiar por completo la comercialización de la electricidad en Costa Rica.

Diputados del PLN votarán en contra el proyecto de ley de Armonización Energética Nacional. (Rocío Sandí Z.)

“Costa Rica necesita modernizar su sistema eléctrico. Eso no está en discusión. El país requiere más generación renovable, tarifas más competitivas, mayor eficiencia institucional, mejor planificación y herramientas reales para responder al crecimiento de la demanda eléctrica. Para ello se requiere una Ley Marco Reguladora del Sector Energético en Costa Rica, que el PLN está dispuesto a promover, pero el expediente 23.414 no es la respuesta adecuada", dijeron.

La fracción del PLN asegura que el proyecto rompe el principio de solidaridad y privilegia la reducción de tarifas de los grandes consumidores eléctricos, a costillas de los hogares y las pequeñas empresas. Además, consideran que desmantela funciones esenciales del ICE y no brinda herramientas suficientes a las cooperativas de electrificación rural, y a las empresas públicas CNFL, JASEC y a ESPH para aportar con mayor fuerza a la generación renovable.

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A las puertas de una tormenta

Los legisladores liberacionistas dicen que el país está a las puertas de una tormenta energética nacional y tanto la aprobación de este proyecto de ley, como el conflicto que están teniendo la presidenta Laura Fernández con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, pueden agravar aún más la situación.

“Ante la emergencia que se avecina, urge actuar ya. Costa Rica enfrenta una convergencia de factores climáticos (el Súper Niño), operativos (retiro de plantas del ICE por mantenimiento), financieros (ajustes tarifarios pendientes) y geopolíticos (guerra en Irán y aumento en precio de petróleo) que pone presión directa sobre el sistema eléctrico nacional.

Laura Fernández convocó el proyecto de ley en estas sesiones extraordinarias. (José Cordero)

A esto se suma el pésimo manejo de las relaciones diplomáticas de la presidenta Laura Fernández con nuestro histórico aliado Panamá, cuya consecuencia es que no tendremos la posibilidad de contar con energía en caso de desabasto... El país podría enfrentar riesgos de racionamiento, aumentos abruptos en las tarifas eléctricas, afectación al sector productivo y deterioro financiero del sistema eléctrico público y cooperativo", aseguró la fracción verdiblanca.

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Trabajan en un nuevo proyecto de ley sobre el mismo tema

Los legisladores dicen que, aunque no votarán a favor del proyecto de ley del gobierno, reconocen que sí hay que actuar, por eso ellos están trabajando en la creación de un proyecto de ley alterno.

La iniciativa buscaría establecer medidas extraordinarias, temporales y técnicamente sustentadas para resolver lo inmediato sin desmantelar el modelo solidario. Entre las prioridades están:

- Evitar racionamientos eléctricos en 2026 y 2027.

- Proteger a hogares y sectores productivos de aumentos abruptos en tarifas.

- Fortalecer financieramente al ICE, cooperativas eléctricas, JASEC y ESPH.

- Acelerar almacenamiento energético y generación renovable.

- Reforzar transmisión eléctrica estratégica.

- Agilizar permisos mediante una Ventanilla Única Energética Nacional.

- Establecer mecanismos extraordinarios de estabilidad tarifaria y eficiencia energética.

Los diputados oficialistas deberán tomar una decisión complicada sobre la iniciativa de ley. (Rafael Pacheco)

Oficialismo deberá tomar importante decisión

El proyecto de ley requiere, en segundo debate, al menos 38 votos. Como ya el Frente Amplio, el PLN y la legisladora Claudia Dobles dijeron que votarán en contra, el oficialismo no tendrá los votos necesarios para aprobar la iniciativa.

Ante ese panorama, los diputados de Laura Fernández deberán decidir si siempre intentan aprobar el proyecto de ley, el cual sería sepultado, o si detienen la discusión para intentar negociar con las demás fracciones.