Familias podrán usar el bono de vivienda como prima para adquirir casas sostenibles

Las personas que necesiten apoyo económico para comprar una casa podrían acceder a un esquema impulsado por Grupo Mutual que combina el bono de vivienda con financiamiento hipotecario para proyectos con criterios sostenibles.

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Se trata del programa Bono-Crédito para Vivienda Sostenible, el cual permite utilizar el bono de vivienda como parte del financiamiento, ya sea como prima o complemento del crédito, con el objetivo de reducir la inversión inicial que deben hacer las familias.

Según explicó Marco Ulate, especialista en crédito de Grupo Mutual, el modelo busca unir tres componentes: financiamiento, subsidio y sostenibilidad.

Grupo Mutual está ofreciendo financiamiento a familias que están en busca de casa. El programa está dirigido para viviendas sostenibles. (Shutterstock/Shutterstock)

“Es una propuesta innovadora porque integra tres elementos clave: financiamiento, subsidio y sostenibilidad. Esto amplía las posibilidades de acceso a vivienda y, al mismo tiempo, promueve un modelo habitacional más eficiente”, indicó.

La entidad señaló que esta iniciativa está dirigida a familias que cuentan con capacidad para incorporar crédito dentro del proceso de adquisición de vivienda.

Sin embargo, este financiamiento aplica para casas que incorporen criterios técnico-sostenibles en su construcción, entre ellos ventilación cruzada, aprovechamiento de iluminación natural, uso de luminarias LED, paneles solares, reutilización de aguas, materiales reciclados o áreas verdes con especies autóctonas.

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¿Qué ofrece el programa?

Grupo Mutual informó que el esquema permite financiar hasta el 90% del valor tasado de la vivienda, con plazos de hasta 30 años.

Además, las cuotas incluyen intereses, amortización y pólizas de vida e incendio, según corresponda.

La entidad también indicó que los gastos de formalización son del 50%.

El programa que ofrece Grupo Mutual permite financiar hasta el 90% del valor tasado de la vivienda, con plazos de hasta 30 años. (Canva/Canva)

Asimismo, el programa contempla acompañamiento durante el proceso, desde el análisis crediticio y la gestión del bono de vivienda hasta la formalización del crédito.

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