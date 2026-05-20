Laura Fernández anuncia pruebas prácticas de manejo sin cita previa en el Estadio Nacional

¿Quiere hacer la prueba práctica de manejo y aún no ha sacado cita? El gobierno de Laura Fernández anunció algo que podría ayudar a los futuros conductores a sacar la licencia más rápido.

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Resulta que el próximo miércoles 17 de junio se habilitará un espacio en el Estadio Nacional para aquellas personas que quieren hacer la prueba.

El gobierno indicó que en el estadio, ubicado en La Sabana, se podrán hacer las pruebas prácticas de manejo sin necesidad de sacar una cita previamente.

El próximo mes se podrá realizar la prueba práctica de manejo sin cita previa en el Estadio Nacional. (MOPT/MOPT)

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¿En qué horario se realizarán las pruebas?

La administración Fernández Delgado informó que las pruebas se realizarán de 2 p.m. a 10 p.m.

No se brindaron más detalles sobre cómo será el circuito para el examen práctico ni cuáles requisitos se deben cumplir.

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