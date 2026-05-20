Brote de ébola en África genera preocupación: ¿qué tan expuesta está Costa Rica?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió hace unos días una emergencia sanitaria internacional por el brote de ébola en dos países africanos, pero, ¿está Costa Rica en riesgo de tener casos de esta enfermedad?

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El Ministerio de Salud comunicó que, por el momento, no se han reportado casos de ébola en el país. Tampoco se registran pacientes en el continente americano.

Las autoridades señalaron que el riesgo para la población de contagiarse de ébola es bajo.

La OMS emitió una alerta sanitaria internacional tras el brote de ébola en África. (JOSPIN MWISHA/AFP)

En la provincia de Ituri, de la República Democrática del Congo, hasta el 16 de mayo se habían registrado ocho casos confirmados, 246 sospechosos y 80 fallecimientos sospechosos, según Naciones Unidas.

Por otra parte, en Uganda se han reportado dos personas infectadas que viajaron desde la República Democrática del Congo y fueron internadas en cuidados intensivos.

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¿Cómo se transmite el ébola?

El Ministerio de Salud explicó que el ébola se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de una persona enferma, por ejemplo, saliva, vómito, sudor, orina o heces.

Las personas también pueden contraer ébola por contacto con objetos contaminados, como ropa, sábanas o superficies. Incluso los animales infectados pueden transmitir el virus.

Según Salud, los síntomas pueden aparecer entre 2 y 21 días después del contagio.

Los pacientes pueden tener fiebre, dolor de cabeza intenso, debilidad y dolores musculares. En etapas más avanzadas pueden presentarse vómitos, diarrea, dolor abdominal, sangrados y deterioro general del estado de salud.

Actualmente, no hay una vacuna específica para el virus Bundibugyo del ébola.

El ébola puede generar síntomas como dolor de cabeza, fiebre, debilidad y dolores musculares. En etapas más avanzadas pueden presentarse vómitos, diarrea, dolor abdominal, sangrados y deterioro general del estado de salud. Foto: Shutterstock (Shutterstock)

Salud brinda recomendaciones

Aunque el riesgo es bajo en Costa Rica, las autoridades de salud brindaron algunas recomendaciones.

Es importante que las personas se laven las manos con frecuencia y eviten el contacto con personas enfermas.

Cuando necesiten acudir a algún servicio de salud, deben usar mascarilla para protegerse de los virus.

El Ministerio de Salud señaló a los establecimientos de salud que deben aplicar medidas seguras en la atención de pacientes y el manejo de cadáveres.

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