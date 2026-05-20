Cancillería advierte que no tiene recursos para evacuar ticos que queden encerrados en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente continúa y, ante el temor por la seguridad de los costarricenses, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto recomendó suspender todo viaje a esta zona.

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Pero, ¿qué pasa con los ticos que se encuentran en países como Catar, Israel, Líbano, Irán y otras zonas de riesgo?

Las autoridades indicaron que las posibilidades de evacuación desde las zonas de conflicto armado son muy limitadas y, en este momento, el país no dispone de recursos para evacuar a los costarricenses que están en Medio Oriente.

La Cancillería recomendó a los costarricenses suspender todo viaje a Medio Oriente. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Sin embargo, brindaron los contactos de los consulados para que cada persona, por su propia cuenta, busque cómo salir de los países e irse a un lugar más seguro.

“Se insta a las personas costarricenses residentes en la región a mantenerse atentas a la información oficial de las autoridades locales y contar con planes de salida en caso de emergencia“, dijo la Cancillería.

Estos son los contactos de los consulados:

Tel Aviv, Israel: (00 972) 3-613-5061 / concr-il@rree.go.cr

Doha, Catar: +(974) 3142 7178 / +(974) 4498-0094 / concr-qa@rree.go.cr

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos: +971 2 554 7458 / +971 55 564 7098 / concr-ae@rree.go.cr

Beirut, Líbano: +961 5 456 666 ext. 200 / +961 70 270 227 / conhcr-li@rree.go.cr

Amán, Jordania: 00 (962-6) 5822684 / costarica@ak.com.jo

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Ticos deben suspender viajes a Medio Oriente

Debido a las impredecibles condiciones de seguridad en Medio Oriente, los ticos que tienen algún viaje planeado hacia esta región deben cancelarlo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto advirtió que los espacios aéreos podrían cerrarse y los vuelos podrían suspenderse.

También podría haber ataques a zonas pobladas y riesgos de contaminación radiológica cerca de instalaciones nucleares.

Por eso, es importante que las personas resguarden su seguridad en momentos de tensión en Medio Oriente.

Las autoridades advirtieron que los espacios aéreos podrían cerrarse y los vuelos suspenderse. (Cortesía Aeris Holding/Cortesía Aeris Holding)

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