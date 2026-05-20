¿Qué pasó con los 72 migrantes que llegaron en los tres primeros grupos enviados por Estados Unidos?

Estados Unidos ha enviado cuatro grupos de migrantes en las últimas semanas como parte de un acuerdo de cooperación migratoria con la administración Trump que contempla el traslado de personas no estadounidenses hacia Costa Rica.

El 11 de abril llegó el primer grupo integrado por 25 migrantes; el segundo llegó el 17 de abril y en este llegaron 22 extranjeros. El 24 de abril llegó al país el tercer grupo con 25 migrantes y el pasado viernes 15 de mayo arribó el cuarto grupo con 12 extranjeros. Esto quiere decir que en total han llegado 84 personas.

El presidente Rodrigo Chaves y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmaron el acuerdo migratorio. (Casa Presidencial)

Cuando el gobierno hizo el anuncio de que estarían llegando los grupos de extranjeros deportados por Estados Unidos, aseguró que ellos estarían de paso por el país por un breve periodo, mientras eran enviados a sus países de origen.

La Teja consultó a Migración qué ha pasado con los tres primeros grupos de migrantes traídos al país desde que se firmó el acuerdo, para saber si siguen en el territorio nacional o ya regresaron a sus naciones, y esto fue lo que nos informaron.

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Según el corte que tienen al viernes 15 de mayo, de las 72 personas que entraron en esos tres primeros grupos, han salido de Costa Rica tan solo 26.

Otros cinco están en proceso de retorno a sus países de origen, mientras que 41 permanecen en el país.

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Desde abril a la fecha han llegado xx extranjeros deportados. (AFP)

Han tenido un buen comportamiento

Omer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y Policía y director de Migración y Extranjería, comentó que hasta el momento los migrantes enviados por Estados Unidos han tenido un buen comportamiento.

“En términos de comportamiento, las personas han estado muy bien, están muy tranquilas, reciben el acompañamiento diario de OIM. Es importante aclarar un aspecto: las personas se encuentran en total libertad, de modo que si por propia voluntad ellos quieren salir del hotel, lo pueden hacer sin que tengan ninguna implicación.

“Hay casos, por ejemplo, de personas que han salido del hotel y ellos mismos han buscado regresar a sus países. Contactan con familiares, les envían alguna remesa o les compran el boleto y ellos salen del país”, manifestó el jerarca.

Badilla explicó que hay un grupo de migrantes que todavía siguen hospedadas en el hotel y no han manifestado querer irse, pero tampoco han solicitado refugio; únicamente están recibiendo el apoyo de la OIM.