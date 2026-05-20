Yara Jiménez sacude la Asamblea Legislativa tras ignorar peticiones de diputados en importante proceso

Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, tomó importantes decisiones a la hora de nombrar los integrantes de las comisiones legislativas, pero el tema no fue bien recibido por varios legisladores que habían hecho peticiones para estar en comisiones específicas.
Hace días, cada fracción envió a la presidenta legislativa la lista de diputados que solicitaban estar en cada comisión, pero al final Jiménez las integró según sus criterios.
Por ejemplo, José María Villalta, del Frente Amplio, había solicitado estar en la Comisión de Asuntos Jurídicos y al final fue asignado a la Comisión de Agropecuarios.
En esa misma comisión estarán el diputado de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, quien había pedido estar en la Comisión de Asuntos Económicos por ser economista, y la legisladora Claudia Dobles, quien había pedido estar en las comisiones de Jurídicos, Seguridad y Narcotráfico y Ciencia y Tecnología, pero no la asignaron en ninguna de ellas.
Yara dice que buscó la paridad de género
El jueves pasado los legisladores señalaron en la reunión de jefes de fracción que esperaban que la presidenta del Congreso respetara la petición de las bancadas porque estaban tomando en cuenta los criterios de mejor preparación y conocimiento de cada legislador.
Al escuchar a los diputados, Jiménez aseguró que estaba tomando en cuenta el elemento de paridad de género y le restó importancia a los argumentos de los legisladores.
Así fue como quedaron las comisiones. Hay que tomar en cuenta que todas tienen mayoría del Partido Pueblo Soberano por ser más en el Congreso.
Comisiones Permanentes Ordinarias
Gobierno y Administración
- Juan Manuel Quesada – PPSO
- Kattia Mora – PPSO
- Mayuli Ortega – PPSO
- Gonzalo Ramírez – PPSO
- Zaira Murillo – PPSO
- Rafael Vargas – PLN
- Jesús Calderón – PLN
- Ronald Campos – PLN
- Vianey Mora – Frente Amplio
Económicos
- Stephan Brunner – PPSO
- Nayuribe Guadamuz – PPSO
- Antonio Barzuna – PPSO
- Fernando Obaldía – PPSO
- Reynaldo Arias – PPSO
- Andrea Valverde – PLN
- Janice Sandí – PLN
- Norjelens Lobo – PLN
- Sigrid Segura – FA
Hacendarios
- Nogui Acosta – PPSO
- Gréthel Ávila – PPSO
- Kattia Ulate – PPSO
- Cindy Murillo – PPSO
- Gerald Bogantes – PPSO
- Daniel Siézar – PPSO
- Iztarú Alfaro – PLN
- Salvador Padilla – PLN
- Ángela Aguilar – PLN
- Antonio Trejos – FA
- Joselyn Sáenz – FA
Sociales
- Esmeralda Britton – PPSO
- Katherine Müller – PPSO
- Royner Mora – PPSO
- Kristel Ward – PPSO
- Roberth Barrantes – PPSO
- Diana Murillo – PLN
- Karol Matamoros – PLN
- Víctor Hidalgo – PLN
- Edgardo Araya – FA
Jurídicos
- José Miguel Villalobos – PPSO
- Marta Esquivel – PPSO
- Wilson Jiménez – PPSO
- Cindy Blanco – PPSO
- Kattia Calvo – PPSO
- Marco Badilla – PLN
- Eder Hernández – PLN
- María Eugenia Román – FA
- Abril Gordienko – PUSC
Agropecuarios
- Osvaldo Artavia – PPSO
- Ariel Mora – PPSO
- María Isabel Camareno – PPSO
- Ana Ruth Esquivel – PPSO
- Álvaro Ramírez – PLN
- Karen Alfaro – PLN
- Mangell Mc Lean – PLN
- José María Villalta – FA
- Claudia Dobles – CAC
Comisiones Permanentes Especiales
Seguridad y Narcotráfico
- Gonzalo Ramírez – PPSO
- Kattia Calvo – PPSO
- Nogui Acosta – PPSO
- Fernando Obaldía – PPSO
- Daniel Siézar – PPSO
- Eder Hernández – PLN
- Rafael Vargas – PLN
- Sigrid Segura – FA
- Abril Gordienko – PUSC
Relaciones Internacionales
- Cindy Murillo – PPSO
- Mayuli Ortega – PPSO
- José Miguel Villalobos – PPSO
- Juan Manuel Quesada – PPSO
- Osvaldo Artavia – PPSO
- Marco Badilla – PLN
- Norjelens Lobo – PLN
- Andrea Valverde – PLN
- Joselyn Sáenz – FA
Derechos Humanos
- Gerald Bogantes – PPSO
- Wilson Jiménez – PPSO
- Gréthel Ávila – PPSO
- Kristel Ward – PPSO
- Karol Matamoros – PLN
- Andrea Valverde – PLN
- José María Villalta – FA
Ambiente
- Zaira Murillo – PPSO
- Ariel Mora – PPSO
- Stephan Brunner – PPSO
- Juan Manuel Quesada – PPSO
- Ana Ruth Esquivel – PPSO
- Ángela Aguilar – PLN
- Karol Matamoros – PLN
- Antonio Trejos – FA
- Abril Gordienko – PUSC
De la Mujer
- Kattia Mora – PPSO
- Kattia Calvo – PPSO
- Mayuli Ortega – PPSO
- Ana Ruth Esquivel – PPSO
- Janice Sandí – PLN
- Karen Alfaro – PLN
- Vianey Mora – FA
Juventud, Niñez y Adolescencia
- Royner Mora – PPSO
- Roberth Barrantes – PPSO
- Kattia Ulate – PPSO
- Katherine Müller – PPSO
- Mangell McLean – PLN
- Marco Badilla – PLN
- Joselyn Sáenz – FA
Ciencia, Tecnología y Educación
- Esmeralda Britton – PPSO
- Katherine Müller – PPSO
- Zaira Murillo – PPSO
- Fernando Obaldía – PPSO
- Mangell McLean – PLN
- Iztarú Alfaro – PLN
- José María Villalta – FA
Consultas de Constitucionalidad
- José Miguel Villalobos – PPSO
- Marta Esquivel – PPSO
- Daniel Siézar – PPSO
- Cindy Blanco – PPSO
- Marco Badilla – PLN
- Eder Hernández – PLN
- María Eugenia Román – FA
Asuntos Municipales
- Ariel Mora – PPSO
- Nayuribe Guadamuz – PPSO
- Reynaldo Arias – PPSO
- Wilson Jiménez – PPSO
- Rafael Vargas – PLN
- Karen Alfaro – PLN
- Antonio Trejos – FA
Honores
- María Isabel Camareno – PPSO
- Reynaldo Arias – PPSO
- Kristel Ward – PPSO
- Álvaro Ramírez – PPSO
- Claudia Dobles – CAC
Nombramientos
- Marta Esquivel – PPSO
- Gerald Bogantes – PPSO
- Antonio Barzuna – PPSO
- Yara Jiménez – PPSO
- Norgelens Lobo – PLN
- Salvador Padilla – PLN
- Edgardo Araya – FA
Turismo
- Nayuribe Guadamuz – PPSO
- Osvaldo Artavia – PPSO
- Royner Mora – PPSO
- Cindy Murillo – PPSO
- Janice Sandí – PLN
- Ronald Campos – PLN
- Vianey Mora – FA
Discapacidad y Adulto Mayor
- Kattia Ulate – PPSO
- Roberth Barrantes – PPSO
- Esmeralda Britton – PPSO
- Diana Murillo – PLN
- María Eugenia Román – FA
Control del Ingreso y el Gasto Públicos
- Gonzalo Ramírez – PPSO
- María Isabel Camareno – PPSO
- Antonio Barzuna – PPSO
- Cindy Blanco – PPSO
- Stephan Brunner – PPSO
- Jesús Calderón – PLN
- Víctor Hidalgo – PLN
- Iztarú Alfaro – PLN
- Sigrid Segura – FA
Este miércoles 20 de mayo se instarán las comisiones con potestad legislativa plena. El jueves 21 de mayo las permanentes ordinarias y el martes 26 y jueves 28 de mayo las permanentes especiales.