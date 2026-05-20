Aerolínea dejará de operar esta ruta directa desde Costa Rica

La aerolínea JetBlue dejaría de operar la ruta directa Orlando-San José en unos meses, por lo que a los pasajeros les tomaría más tiempo llegar a la ciudad famosa por sus atracciones como Disney World y Universal Studios.

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El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) confirmó que la aerolínea estadounidense dejará de ofrecer esta ruta directa a partir del 8 de julio de este año.

JetBlue señaló que esta decisión se tomó como parte del ajuste que está realizando en todas sus rutas ante el alza en los precios del combustible por la situación global.

A partir del 8 de julio, la aerolínea JetBlue dejará de operar al ruta directa Orlando-San José. (ICT/Cortesía)

La empresa optó por darle prioridad a las rutas donde tiene menos competencia y fortalecer su hub en Fort Lauderdale, Florida.

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Ticos no se quedarán sin conexión a Orlando

Aunque JetBlue dejará de operar la ruta directa a Orlando desde Costa Rica, los ticos no se quedarán sin la posibilidad de visitar esta ciudad.

Según el ICT, la aerolínea mantendrá su conectividad hacia Orlando utilizando sus hubs en Fort Lauderdale.

Además, los pasajeros pueden optar por hacer escala en Houston, Texas, en código compartido con United.

Otras aerolíneas también ofrecen vuelos hacia Orlando, como Frontier, Southwest y Volaris.

Aunque JetBlue deje de operar la ruta directa, los ticos podrán optar por vuelos de conexión hacia Orlando. O utilizar otras aerolíneas para ir de forma directa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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