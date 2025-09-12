Turistas de Costa Rica tendrán una nueva forma de volar a Estados Unidos

Los viajeros de Costa Rica podrán viajar a Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, a partir del 4 de diciembre, desde Guanacaste. (Cortesía ICT /Cortesía ICT)

Los viajeros que van hacia Estados Unidos desde Guanacaste tendrán una nueva ruta a partir del 4 de diciembre de este año.

LEA MÁS: Ana Virginia Calzada, exmagistrada de la Sala Cuarta ya es candidata presidencial

Se trata de la ruta directa a Fort Lauderdale, Florida, con la aerolínea JetBlue.

Esto no solo beneficiará a los ticos y extranjeros que se encuentran en el país centroamericano, sino también a los estadounidenses, quienes tendrán más oportunidades para visitar Guanacaste y otras zonas de Costa Rica.

“Nos alegra anunciar que, a partir del 4 de diciembre, JetBlue abrirá un vuelo directo diario desde Fort Lauderdale hacia Guanacaste. Esta ruta llega justo al inicio de la temporada alta 2025-2026 y refuerza la confianza de la aerolínea en Costa Rica”, dijo William Rodríguez, ministro de Turismo.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves se topará en Cartago, este 14 de setiembre, con algo que ningún presidente quiere lidiar

Rodríguez señaló que, con la apertura de esta nueva ruta, ayudará al empleo, el turismo y el desarrollo económico en la provincia guanacasteca.

La nueva ruta de Fort Lauderdale-Guanacaste también beneficiará a los viajeros estadounidenses, para que visiten la provincia guanacaste y otras zonas de Costa Rica. (Archivo)

JetBlue es una aerolínea que conecta a Guanacaste con otras ciudades del país norteamericano, por ejemplo, Nueva York y Boston.

“JetBlue se enorgullece de seguir elevando el estándar para los clientes en el sur de la Florida y de continuar llevándolos a los destinos a los que desean viajar. Al agregar nuevas rutas y ampliar el servicio a destinos clave, les estamos dando a los viajeros más oportunidades de disfrutar la comodidad, el servicio de calidad y el valor que distinguen a JetBlue”, comentó Dave Jehn, vicepresidente de planificación de red y asociaciones estratégicas de JetBlue.

LEA MÁS: Los outlets de cajón podrían estar en peligro de desaparecer