Usuarios denuncian cancelación de citas en Dekra: ¿qué está pasando?

La situación en Dekra con las citas se ha agravado, pues varios usuarios que contaban con una reportaron que se las cancelaron.

LEA MÁS: Mario Zamora, exministro de Seguridad, ya tiene trabajo otra vez

Un vecino de Barva de Heredia comentó a La Teja que había agendado una cita para una inspección técnica vehicular para el 2 de junio; sin embargo, el sábado 23 de mayo le llegó un correo electrónico indicándole que se la cancelaron.

Cuando ingresó a la página web de Dekra para revisar qué otras fechas estaban disponibles para sacar otra, se dio cuenta de que no había citas hasta el 15 de junio.

“No pude recuperar la original del 2 de junio”, dijo.

A varios usuarios les cancelaron la cita para la inspección técnica vehicular en Dekra en junio. (José Cordero )

El joven, de 35 años, logró conseguir una para el lunes 15 de junio; sin embargo, le llegó otro correo indicándole que también le fue cancelada.

Hace unos días, los usuarios denunciaron que no había citas en el sitio web para mayo. Este medio hizo el ejercicio de averiguar si efectivamente no había; tras una revisión en la página web de Dekra, se pudo verificar que había pocos espacios en Puntarenas, Santo Domingo de Heredia y Sabalito de Coto Brus.

LEA MÁS: Si usted tenía cita en la estación de Dekra donde asesinaron a dos guardas, urge que lea esto

Cambio de procedimiento para las citas

Dekra cambió el procedimiento para que los conductores soliciten citas.

La empresa publicó el sábado en la noche, en redes sociales, que ahora la cita para la inspección vehicular debe confirmarse por correo electrónico.

Los usuarios pueden solicitar la cita por medio de los canales oficiales de Dekra, es decir, su sitio web o el número 4000-1100; sin embargo, deben revisar su correo electrónico y confirmarla en un plazo de 40 minutos.

Los usuarios ahora tendrán que confirmar la cita por medio de correo electrónico. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

En el correo aparece un enlace en el que se debe validar la cita. Si no se confirma dentro de ese plazo, el espacio se libera.

Este medio consultó a Dekra por qué las citas fueron canceladas; sin embargo, estamos a la espera de la respuesta.

LEA MÁS: Instituto Mixto de Ayuda Social revela dificultades en entrega de nuevos subsidios para niños en pobreza extrema