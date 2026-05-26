Trabajadores del Sinart piden remover a exjerarca de la Junta Directiva

Varios trabajadores del Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (Sinart) hicieron una solicitud al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, sobre el nombramiento de la expresidenta de la institución.

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Resulta que Esmirna Sánchez Salmerón era jerarca del Sinart en el gobierno de Rodrigo Chaves, pero Laura Fernández anunció que ella no iba a continuar, sino que, a su vez, Juan Diego López Quirós, experiodista de Repretel, asumiría el puesto.

Los empleados del Sinart están solicitando que se remueva a Sánchez Salmerón de la Junta Directiva de la institución, pues consideran su permanencia como inapropiada.

Trabajadores del Sinart piden que se remueva a expresidenta de la institución de la Junta Directiva. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Lo procedente es que el Consejo Ejecutivo mantenga su estructura actual para que el señor López pueda ejercer sus funciones con absoluta autonomía”, señalaron en una carta dirigida al ministro.

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Otras razones

Los trabajadores enumeraron una serie de motivos por los cuales no quieren que Sánchez Salmerón continúe.

Por ejemplo, afirmaron que ella participó como miembro del Consejo Ejecutivo en la aprobación del cierre de plazas que actualmente compromete la operatividad y estabilidad del Sinart.

Asimismo, habría ejercido un liderazgo “basado en el temor y la persecución”, afectando el clima organizacional.

En dicha carta señalaron que la expresidenta del Sinart cuenta con denuncias ante el Ministerio de Trabajo por presunto acoso laboral y quejas internas por supuestos malos tratos.

“Se reportan abusos de autoridad en eventos sin autorización y el incumplimiento en la publicación de las actas del Consejo Ejecutivo desde febrero de 2026″, dijeron.

Esmirna Sánchez fue presidenta del Sinart en el gobierno de Rodrigo Chaves. (Casa Presidencial/Casa Presidencial)

Además, aseguraron que Sánchez Salmerón no habría autorizado la licencia sindical a los miembros del sindicato Sinart-ANEP para realizar las sesiones ordinarias de la junta directiva, pues solicitaba información de las actividades “debidamente comprobada, de manera puntual y específica”.

Este medio consultó al Ministerio de Cultura si el ministro Rodríguez recibió la carta, así como al Ministerio de Trabajo sobre las denuncias de presunto acoso laboral contra la expresidenta del Sinart, pero estamos a la espera de las respuestas.

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