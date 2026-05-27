Chances: Estos son los números ganadores del sorteo de este martes

Este martes 26 de mayo se jugó el habitual sorteo de Chances, cuyo premio mayor era de 160 millones de colones en dos emisiones.

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La Junta de Protección Social (JPS) reveló los números favorecidos pasadas las 7:30 p.m., cuando salieron las bolitas de las tómbolas.

Estos son los números que salieron en este sorteo:

Premio mayor: 53, serie 040.

Segundo premio: 08, serie 799.

Tercer premio: 75, serie 262.

La JPS jugó este martes el sorteo de Chances, cuyo premio mayor era de 160 millones de colones en dos emisiones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

¿En cuánto estaban los otros premios?

Para el sorteo de Chances de este martes, se revelaron los tres premios mayores.

Tal y como se mencionó anteriormente, el premio mayor era de 160 millones de colones, es decir, 80 millones de colones por emisión.

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El segundo premio tenía un monto de 25 millones de colones y, el tercero, 7 millones de colones por emisión.

¿Dónde se puede cambiar el premio?

Si usted resultó ganador con alguno de los números, aproveche para cambiar el premio. Puede hacerlo en las oficinas de la JPS.

También puede reclamar su premio en los bancos autorizados.

El premio mayor de los Chances de este martes estaba en 80 millones de colones por emisión. (JPS/JPS)

Los premios también se pueden cambiar por medio de los socios comerciales de la Junta.

En caso de que haya comprado a través del sitio web de la Junta, espere a que el dinero sea depositado en la cuenta bancaria que registró.

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