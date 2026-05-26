Robert Junior y Yara Jiménez hicieron a un lado la política y con mucha ilusión anunciaron una gran noticia

Este martes los diputados Robert Junior Barrantes y Yara Jiménez, presidenta del Congreso, hicieron a un lado la política para hacer un espacio y dar una gran noticia.

Mientras se hacía la instalación de la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, el legislador Barrantes hizo el anuncio de que la diputada del Partido Pueblo Soberano, Kristel Ward, ya había dado a luz su bebé.

La diputada Kristel Ward Hudson se acogió a su licencia de maternidad el 13 de mayo. (PPSO)

“Primero que todo, quiero enviarle un saludo a Diana Murillo de Liberación Nacional, nuestra compañera; le deseo lo mejor (ella no pudo llegar al Congreso por una afectación de salud), una pronta recuperación. También enviarle un saludo a Kristel, nuestra compañera de Pueblo Soberano, que es parte de esta comisión.

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“Ya hoy nació su bebé, una niña, entonces le enviamos un saludo desde acá y desearle muchas bendiciones. Celebramos con ella y con su familia también”, manifestó Barrantes.

Yara Jiménez se mostró muy ilusionada por el nacimiento de la bebé. (John Durán)

Presidenta del Congreso dice que le harán un Baby shower

Minutos después, Yara Jiménez también rompió el protocolo para dar un mensaje lleno de ilusión.

“Vamos a romper el protocolo este día para desearle a Kristel lo mejor y a esa bebita, pues, evidentemente, a todas las personas nos llena de mucha ilusión y espero poder ir a chinear a esa bebecita pronto, que ella nos la traiga y poder hacerle un baby shower muy lindo. Todos estamos muy ilusionados con esta bebita legislativa que vamos a tener aquí”, manifestó la presidenta de la Asamblea.

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Robert Junior Barrantes fue el primero en felicitar a la diputada que dio a luz. (Mayela López)

Luego se continuó con la instalación de la comisión. La diputada oficialista Esmeralda Britton fue electa como presidenta del órgano legislativo y el oficialista Rober Junior Barrantes se dejó la secretaría.

Los demás integrantes de la comisión también enviaron saludos a la legisladora que acaba de dar a luz.

Ya nació la bebé de la diputada Kristel Ward

Es su segunda hija

Ward se acogió a su licencia de maternidad el pasado 13 de mayo.

“Hoy reafirmo más que nunca mi compromiso de seguir luchando por los derechos de las mujeres en todos sus roles y espacios. Porque las mujeres somos madres, trabajadoras, lideresas, profesionales, emprendedoras y servidoras públicas, muchas veces todo al mismo tiempo, y ninguna de esas facetas debería significar renunciar a nuestros sueños, capacidades o vocación de servicio.

“Creo en una sociedad que acompañe, respete y valore a las mujeres en cada etapa de sus vidas. Seguiré trabajando con convicción por más oportunidades, más empatía y más dignidad para todas”, expresó la diputada cuando anunció que se acogía a la licencia de maternidad.