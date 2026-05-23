¿Jugó Chances? Estos son los números favorecidos en el sorteo de la JPS de este viernes 22 de mayo

La Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo de Chances este viernes 22 de mayo, en el que dio a conocer los números ganadores de cada premio.

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Para este juego, el premio mayor era de 240 millones de colones en dos emisiones, cuyo monto era un poco más alto que el del sorteo de Chances de los martes.

Pasadas las 7:30 p.m., la JPS mostró los números favorecidos que salieron en las bolitas de las tómbolas.

La JPS reveló los números ganadores de los Chances de este viernes. Imagen ilustrativa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

De esta forma quedaron repartidos los premios:

Premio mayor: 56, serie 816.

Segundo premio: 03, serie 043.

Tercer premio: 58, serie 705.

¿Cuánto eran los premios?

Como se mencionó anteriormente, el premio mayor era de 240 millones de colones en dos emisiones.

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Mientras tanto, el segundo premio era de 37 millones de colones y el tercero, de 9 millones de colones por emisión.

En estos lugares puede cambiar el premio

Si usted tuvo suerte en este juego, corra a reclamar su premio.

Puede hacerlo en las oficinas de la JPS o en los bancos autorizados.

También puede cambiar el premio a través de los socios comerciales de la Junta.

El premio se puede cambiar en la JPS, algún banco autorizado o a través de un socio comercial de la Junta. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

En caso de que haya comprado por medio de la página web de la JPS, debe esperar a que el dinero se vea reflejado en la cuenta bancaria que registró.

Esto pasó con el Acumulado

El botín del premio Acumulado alcanzó los 686 millones para el sorteo de este viernes.

Lo anterior debido a que la bolita favorecida este 22 de mayo fue en blanco que otorgó dos millones de colones a una sola combinación.

Ese premio fue para la serie 304 con el número 45.

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