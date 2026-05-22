Hospital San Juan de Dios cierra la Unidad Nacional de Quemados por peligrosa situación

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que el hospital San Juan de Dios tomó la decisión de cerrar la Unidad Nacional de Quemados.

La decisión se da como medida preventiva tras detectarse un aumento de pacientes positivos por un tipo de bacterias llamadas Pseudomonas.

Hospital San Juan de Dios cierra la Unidad de Quemada por situación con bacteria. (Rafael Pacheco)

“La detección se dio como parte de la vigilancia permanente que realiza la Unidad de Control de Infecciones Intrahospitalarias, con el fin de garantizar la seguridad de pacientes y personal de salud.

“El equipo identificó un incremento de casos positivos, pasando de tres a siete pacientes. Al momento de la alerta, en la Unidad de Quemados había 11 pacientes internados, de un total de 16 camas”, detalló la Caja.

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Activaron los protocolos

La doctora María Eugenia Villalta Bonilla, directora general del hospital, explicó que la medida busca reforzar el control epidemiológico y evitar nuevos contagios.

Algunos de los pacientes fueron llevados a otros centros médicos. (Canva)

“Estamos actuando de manera preventiva y responsable para proteger a nuestros pacientes y funcionarios. Desde el momento en que se identificó el aumento de casos, se activaron los protocolos institucionales de vigilancia, aislamiento y desinfección”, explicó la directora.

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La Pseudomona es una bacteria que puede causar infecciones, principalmente en personas hospitalizadas y con defensas bajas.

Según explicaron especialistas en infectología, este tipo de bacteria puede presentarse en personas con quemaduras debido a la pérdida de la barrera protectora de la piel.

Como parte de las acciones implementadas, se mantiene el aislamiento de pacientes positivos, la vigilancia clínica permanente, la limpieza especial y la desinfección de toda la unidad, además de la suspensión temporal de visitas a la Unidad de Quemados.

La Caja está trabajando para evitar más contagios de la bacteria. (Depositphotos)

El hospital coordinó el traslado de pacientes con quemaduras complejas hacia otros centros hospitalarios de la red, mientras se mantenga la medida preventiva.

La Dra. Villalta agregó que, en caso de presentarse una emergencia, el hospital mantiene la capacidad de atención inmediata para pacientes quemados de gran complejidad mediante espacios habilitados en la Unidad de Cuidados Intensivos.