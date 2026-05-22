Aresep propone fuerte alza en combustibles para junio por guerra en Medio Oriente

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se prepara para hacer un posible aumento en los precios de la gasolina.

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La institución puso a consulta pública el nuevo ajuste en el precio de los combustibles este jueves 21 de mayo.

Estos son los montos propuestos para junio:

Gasolina súper: 754 colones

754 colones Gasolina regular: 799 colones

799 colones Diésel: 670 colones

670 colones LPG mezcla 70-30: 273 colones

Gas (cilindros de 25 libras): 7.409 colones

La Aresep puso a consulta pública el posible aumento en algunos precios de los combustibles. (Canva /Canva)

En el caso de la gasolina súper, habrá un aumento de 21 colones; es decir, subirá de ¢733 a 754 colones.

Por otra parte, la gasolina regular pasará de ¢784 a 799 colones.

El diésel es el único combustible que tendrá una rebaja; bajará de 716 a 670 colones.

El LPG mezcla aumentará de ¢266 a 273 colones, mientras que el gas subirá de ¢7.255 a 7.409 colones.

“Los ajustes en combustibles se realizan mensualmente según las variaciones del mercado internacional y cada trimestre por impuesto único”, dijo la Aresep.

Guerra en Medio Oriente impacta precios de gasolina

La institución comentó que el mercado internacional es sumamente volátil.

En este momento, el precio de la materia prima, es decir, el petróleo, está afectado por la guerra en Medio Oriente.

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Por esta razón, los importadores de hidrocarburos como gasolinas, diésel, asfaltos y otros productos están siendo impactados.

¿Cuándo se emitirá la resolución del ajuste?

La Aresep comunicó que se espera que el próximo viernes 29 de mayo se emita la resolución final con el ajuste de precio.

El cambio en los precios de los combustibles será una realidad al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Los nuevos precios de los combustibles serán una realidad cuando sean publicados en La Gaceta. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

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