Decisión de Panamá de no venderle más energía a Costa Rica causa preocupación, ¿habrá problemas de abastecimiento?

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, tomó la decisión de frenar la venta de energía a Costa Rica, como respuesta a las declaraciones que dio la presidenta Laura Fernández.

El gobernante panameño afirmó que la soberanía y las relaciones internacionales de la República de Panamá se guiarán bajo el principio de la reciprocidad.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, anuncia que no venderá más energía a Costa Rica (AFP)

“Sé que están solicitando mayor acceso de energía panameña para ser vendida a Costa Rica, producto de sus propias necesidades... Ya le pedí al ministro Moltó que les manifestara a las autoridades ticas que, por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo.

“Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia... no es a través de un púlpito, de una tarima o de una conferencia de prensa cuando voy a hacer exposiciones que tocan directamente la relación entre dos países vecinos y amigos”, expresó Mulino.

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Problemas por restricciones iniciaron en 2019

El problema que ha causado la tensión entre los mandatarios se inició en el 2019, cuando Panamá impuso restricciones comerciales a algunos productos costarricenses como frutas y productos bovinos: lácteos, carne y embutidos, entre otros.

La semana pasada, en conferencia de prensa, Laura Fernández dijo, con motivo del Día del Agricultor, que el tema del bloqueo comercial que tiene Panamá en productos agrícolas es prioridad para ella.

Mucha gente tiene dudas de lo que podría pasar por la medida. (Canva)

“Es un tema que ya superó las instancias de negociación de Comex. He trasladado de manera directa al canciller Manuel Tovar para que instale los mecanismos de diplomacia internacional y de acciones internacionales, porque yo estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país”, aseguró Fernández.

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Ante esas declaraciones, las autoridades panameñas señalaron que los productores y exportadores de su país supuestamente enfrentan restricciones sanitarias y comerciales impuestas por Costa Rica desde hace más de 10 años.

“Diversas plantas panameñas, algunas con más de una década exportando exitosamente a Costa Rica y a mercados altamente exigentes como China, Japón y el Caribe, fueron inhabilitadas o vieron suspendidos sus permisos sin soluciones concretas, pese a múltiples gestiones técnicas y diplomáticas realizadas por Panamá”, aseguró el gobierno del país vecino.

Laura Fernández dio declaraciones que no le gustaron al presidente de Panamá. (Albert Marín)

Presidenta volvió a tocar el tema en conferencia

Este miércoles, en su primera conferencia de prensa como presidenta, Laura Fernández volvió a tocar el tema.

“Yo no voy a consentir que se maltrate, por bloqueos que no tienen sustento legal, a los productores nacionales. Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica: productores de lácteos, de papa y cebolla. Vamos a activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para hacer justicia para el agro costarricense”, manifestó la presidenta.

Bryan Acuña, experto en relaciones internacionales, dice que las tensiones entre mandatarios son un “clásico diferendo comercial entre vecinos”.

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“Esto es el típico proteccionismo disfrazado de barreras fitosanitarias, habitual en la región; si bien la relación bilateral se mantiene cordial, existe riesgo de contagio a otros ámbitos como seguridad y migración.

“Aquí quizás la solución más inteligente pasa por una mesa técnica de alto nivel que avance hacia equivalencias sanitarias mutuas que pueda equilibrar la balanza; si no, los principales perjudicados van a ser los productores y consumidores de ambos países. Se requiere de una buena estrategia de acercamiento entre los países para limar asperezas”, señaló el experto.

El ICE garantiza el abastecomiento de energía. (Rafael Pacheco)

Reservas de energía están fuertes

Salvador López, quien fue director del Centro Nacional de Control de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), explicó que en este momento la institución cuenta con las reservas suficientes de energía.

“Desde mi punto de vista, los embalses están en muy buenos niveles. Hay un buen almacenamiento de agua... Yo creo que la decisión de Panamá de inmediato no implica nada, pero habría que ver a mediano plazo”, expresó.

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López recordó que para este año se espera un “súper Niño”, es decir, una fase extrema del fenómeno de El Niño, que significa una baja en las lluvias; eso podría traer problemas a finales de año.

El experto dice que es muy normal que Costa Rica compre energía a Panamá, no tanto porque haya desabastecimiento, sino por una cuestión de costos.

Es probable que en el primer semestre del año no haya consecuencias para la población. (Cortesía International Hydropower Association)

“El costo del gas natural en Panamá en estos momentos está en unos 100 dólares más o menos; nosotros tenemos plantas que tienen costos superiores a los 380 dólares, entonces comprarlo a 100 es una optimización del costo de la energía”, explicó el experto.

López no ve fácil la tarea de comprarle energía a otro país de la región, por lo que espera que las diferencias con Panamá se resuelvan pronto.

ICE garantiza abastecimiento

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) envió un comunicado en el que asegura que el Sistema Eléctrico Nacional cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda eléctrica del país.

Además, afirma que Costa Rica no tiene contratos firmes de compra de energía con Panamá, que actualmente no está importando electricidad de ese país y proyecta no hacerlo durante lo que resta de 2026.