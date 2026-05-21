Así quedó Costa Rica el ranking de los mejores países para emigrar en 2026

Una nueva edición del Índice de Inmigración revela cuáles son los mejores destinos para emigrar en este 2026.

Este año, Suiza encabeza el ranking como el mejor destino para emigrar, según el estudio global de Remitly.

Los resultados llegan en un contexto de movilidad internacional cambiante, en el que cada vez más profesionales y familias priorizan la calidad de vida, la estabilidad política y las oportunidades económicas al elegir destinos.

Suiza es el país que encabeza el ranking de los mejores países para emigrar en el 2026. (Canva)

La edición de 2026 amplía el análisis con nuevos indicadores, como permisos parentales, opciones de educación internacional, estabilidad política, cultura y rendimiento energético.

Incluye la evaluación de países en 16 categorías y se les ha asignado una puntuación del índice (sobre 100) a partir de 34 factores clave para quienes se plantean mudarse al extranjero, desde la calidad del sistema sanitario hasta el costo de la vida.

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Los mejores países para emigrar

Este año, Suiza, Islandia y Luxemburgo ocupan los tres primeros puestos. Suiza es el país con mayor potencial de ingresos a nivel mundial y también destaca en seguridad, acceso a la sanidad y energía.

Además, suma una comunidad internacional amplia y un buen funcionamiento de los servicios públicos (salud, transporte y energía), lo que la hace aún más atractiva. Eso sí, hay que tener en cuenta que pronto se celebrará un referéndum para decidir si se limita la población a 10 millones, algo que podría cambiar las condiciones para emigrar a partir de 2027.

En el índice general, los países de América Latina aparecen en posiciones intermedias.

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Costa Rica ocupa el lugar 44 de la lista. (Shutterstock/Imagen)

Costa Rica ocupa el puesto 44, con 40,4 puntos sobre 100. México el 45 (40,4 sobre 100) y Chile el 47 (39,7 sobre 100).

En el análisis por categorías sí hay resultados llamativos: Costa Rica y México entran en el top 10 de países más felices, Chile se sitúa como 4.º del mundo en transporte público, y Guatemala y Cuba aparecen entre los países con menor desempleo.

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Los países europeos son las opciones más llamativas

Europa domina el top 10 de los mejores países para emigrar. Australia y Estados Unidos son los únicos países no europeos en esa parte alta del ranking.

Esta es la lista de los 20 mejores países para emigrar, según el orden del estudio: Suiza, Islandia, Luxemburgo, Australia, Alemania, Irlanda, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, España, Países Bajos, Francia, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Canadá, Finlandia, Singapur, Austria e Italia.

La edición del índice muestra algo bastante claro: las prioridades cambian según la situación de cada persona. España aparece como el país más favorable para familias. Emiratos Árabes Unidos sigue siendo el país con mayor proporción de población nacida en el extranjero, con un 88% (88 de cada 100) de residentes nacidos fuera del país (hay que tomar en cuenta que la información se recopiló antes de que se iniciara el conflicto armado en Medio Oriente).

El estudio analiza las condiciones de las naciones y lo que ofrecen a personas que deseen ir a vivir en ellas. (Jorge Arce)

Finlandia se mantiene como el país más feliz del mundo. Singapur lidera el apartado de seguridad, teniendo en cuenta una combinación de baja delincuencia y estabilidad política.

En cuanto a la calidad sanitaria, Corea del Sur encabeza la clasificación gracias a su cobertura universal y a sus buenos resultados. Luxemburgo repite como número uno en transporte público, y Dinamarca lidera la nueva categoría de rendimiento energético.

Ryan Riley, vicepresidente de Marketing para EMEA y APAC en Remitly, señala:

“Cuando alguien se plantea mudarse al extranjero, elegir destino es el primer gran paso. Con el Índice de Inmigración 2026 queríamos reflejar todo lo que se tiene en cuenta a día de hoy al tomar esta decisión”.