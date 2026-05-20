Ella es la diputada 58, no es de carne y hueso pero da guerra en redes sociales y hasta tiene enemigos

En la Asamblea Legislativa de Costa Rica hay 57 diputados que dan mucho de qué hablar. Sin embargo, en este periodo legislativo hay una “nueva legisladora”, la 58, que está alborotando el panal en redes sociales.

Pero ese nuevo personaje no es de carne y hueso, sino que fue creado con inteligencia artificial (IA).

Artemisa Justiana Maquivela es la diputada 58 de Costa Rica, pero no es real, fue creada con inteligencia artificial. (Tomada de Facebook)

Se trata de la licenciada Artemisa Justiniana Maquiavela, una “mujer” de 33 años, vecina de Turrúcares de Alajuela, apasionada del tenis y fiel amante del Derecho.

Detrás de este curioso personaje está el abogado penalista Jason José Vásquez Gómez, quien con 16 años de experiencia decidió crear a Artemisa con el fin de aclarar términos jurídicos y de leyes de una forma llamativa, que la gente entienda.

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“El nombre lo inventé con tres conceptos: Artemisa por Themis, diosa romana de la justicia; Justiniana por Justiniano, el compilador romano, y Maquiavela por Nicolás Maquiavelo, el filósofo italiano.

“A Artemisa le gusta leer, escuchar música y salir de vez en cuando, principalmente al cine o al teatro; le gusta jugar tenis fútbol y es una chica simpática, de valores conservadores y muy servicial y principalmente apasionada del Derecho”, señaló el abogado.

A la abogada le encanta tomarse fotos en el plenario legislativo. (Tomada de Facebook)

Se van “en todas” y la agarran a insultos

Artemisa ya tiene años de estar en redes sociales, inició en el 2024 y a su creador se le ocurrió que fuera candidata presidencial y a diputada en las elecciones pasadas y “fue electa como legisladora del Partido Demócrata de Costa Rica (Un partido que no existe realmente en el Congreso)”.

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Lo más curioso del proyecto de Artemisa es que demuestra que mucha gente en Costa Rica está deseosa de criticar e insultar sin importar a qué o a quién, ya que muchas personas se han puesto a decirle hasta de lo que se va a morir en las redes sociales a la “diputada”, sin darse cuenta de que ni siquiera es real.

“Ha pasado que personas que no leen el encabezado del perfil —donde aclaro que es IA— creen que es una diputada real, entonces hay insultos o críticas, imagino que de seguidores del gobierno, como he visto que le sucede a los diputados de verdad”, comentó el creador entre risas.

Ella comparte en su página de Facebook sus controles políticos. (Tomada de Facebook)

Sin embargo, Vásquez destaca que la mayoría de comentarios son positivos, donde la gente y estudiantes de Derecho le agradecen a Artemisa por explicar temas legales espinosos de manera sencilla y amena.

Además, el abogado aclaró que la IA solo genera las fotos, porque todo lo que opina y redacta Artemisa sale del puño, letra y estudio de él.

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¿Dará el salto de las redes al Plenario?

Aunque nació en las redes sociales e incluso tuvo un paso ficticio como candidata presidencial, el pegue de la diputada virtual es tan grande que ya llamó la atención en la Asamblea Legislativa a los diputados de verdad.

Según se muestra en la página de Facebook de la joven abogada, ella siempre está presente en el plenario legislativo y hasta tiene sus espacios de control político.

Artemisa disfruta compartir con sus compañeros diputados. (Tomada de Facebook)

Es más, este martes hizo un posteo sobre su visita a Casa Presidencial para reunirse con la presidente Laura Fernández, al igual que los demás diputados de oposición.

“Concordamos en la necesidad de continuar legislando en materia de seguridad y combate a la criminalidad y el narcotráfico, en el interés del gobierno de reformas al Poder Judicial para mejorar la administración de justicia, siempre respetando la división de poderes y la independencia judicial, principalmente a nivel jurisdiccional.

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“Hice ver a la mandataria que jamás apoyaré la suspensión de garantías individuales a menos que sea por una situación extrema que lo amerite. Respecto a Crucitas, dejé claro que estoy abierta a negociar siempre y cuando se garantice una extracción sostenible del oro que no perjudique el medio ambiente y a la flora y fauna de la zona”, señaló Artemisa.

Llama la atención de los diputados reales

Según su creador, la idea es que Artemisa siga educando sobre cómo funciona el Congreso en el día a día, pero la cosa se podría poner más seria. Vásquez no descarta que su “creación” termine presentando un proyecto de ley real, ya que algunos legisladores de carne y hueso le han echado el ojo.

El abogado reveló que el diputado Salvador Padilla Villanueva la etiquetó en una publicación y que también recibió un mensaje de parte del despacho de la diputada Karen Alfaro (ambos de la bancada del Partido Liberación Nacional).

Así que ya lo sabe, si se topa a doña Artemisa Justiniana en redes peleando o debatiendo de leyes, no le ruede los ojos ni le tire hate: ¡es un robot con mente de abogado tico!