Presidente de Panamá respondió a declaraciones de Laura Fernández con drástica medida que podría afectar a los ticos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que frenará la venta de energía a Costa Rica, como respuesta a las declaraciones que dio este miércoles la presidenta Laura Fernández.

El medio de comunicación La Estrella de Panamá informó que el mandatario Mulino aseguró sentirse sorprendido por las declaraciones de la presidenta costarricense.

José Raúl Mulino responde a declaraciones de Laura Fernández y frena venta de energía a Costa Rica. (AFP)

El gobernante panameño afirmó que la soberanía y las relaciones internacionales de la República de Panamá se guiarán bajo el principio de la reciprocidad y dejó en claro que cualquier apertura de mercado o beneficio binacional estará condicionado al trato equitativo con los bienes panameños.

“Sé que están solicitando mayor acceso de energía panameña para ser vendida a Costa Rica producto de sus propias necesidades... Ya le pedí al ministro Moltó que les manifestara a las autoridades ticas que, por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”, informó el presidente panameño.

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“Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia. Eso no quiere decir que uno guinde los guantes, pero no es a través de un púlpito, de una tarima o de una conferencia de prensa cuando voy a hacer exposiciones que tocan directamente la relación entre dos países vecinos y amigos”, agregó Mulino, según lo consignó el medio de comunicación panameño.

Laura Fernández ha criticado el bloqueo comercial de Panamá a productos ticos. (Albert Marín)

Problema se inició en el 2019

El problema que ha causado la tensión entre los mandatarios se inició en el 2019 cuando Panamá impuso restricciones comerciales a algunos productos costarricenses.

La semana pasada, en conferencia de prensa, Laura Fernández dijo, con motivo del Día del Agricultor, que el tema del bloqueo comercial que tiene Panamá en productos agrícolas es prioridad para ella.

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“Es un tema que ya superó las instancias de negociación de Comex (Ministerio de Comercio Exterior). He trasladado de manera directa al canciller Manuel Tovar para que instale los mecanismos de diplomacia internacional y de acciones internacionales, porque yo estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país”, aseguró Fernández.

Ante esas declaraciones, las autoridades panameñas señalaron que los productores y exportadores de su país supuestamente enfrentan restricciones sanitarias y comerciales impuestas por Costa Rica desde hace años.

El mandatario panameño aseguró estar sorprendido por las declaraciones Fernández. (José Cordero)

“Diversas plantas panameñas, algunas con más de una década exportando exitosamente a Costa Rica y a mercados altamente exigentes como China, Japón y el Caribe, fueron inhabilitadas o vieron suspendidos sus permisos sin soluciones concretas, pese a múltiples gestiones técnicas y diplomáticas realizadas por Panamá”, informó Panamá por medio de un comunicado.

Presidenta volvió a tocar el tema en conferencia

Este miércoles, en su primera conferencia de prensa como presidenta, Laura Fernández volvió a tocar el tema.

“Yo no voy a consentir que se maltrate por bloqueos que no tienen sustento legal a los productores nacionales. Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica: productores de lácteos, de papa y cebolla. Vamos a activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para hacer justicia para el agro costarricense”, manifestó la presidenta.

La mandataria además informó que no asistirá a la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se llevará a cabo en Panamá porque “hay mucho que hacer en Costa Rica”.