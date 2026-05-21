Equipo de Carlos Alvarado desmiente a Laura Fernández por prohibición de celulares en Casa Presidencial

La prohibición de celulares en las reuniones en Casa Presidencial se ha convertido en toda una polémica en estos días, pues la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, y algunos diputados expresaron su molestia porque no les permitieron ingresar con sus dispositivos.

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El asunto escaló aún más cuando la presidenta Laura Fernández afirmó en la conferencia de prensa de este miércoles 20 de mayo que esta medida se implementaba desde el gobierno de Carlos Alvarado.

“Es un protocolo de seguridad que se aplica en Casa Presidencial. Investigué un poquito y se empezó a aplicar por primera vez en el gobierno de don Carlos Alvarado. Desde allí se toma la medida de seguridad. Intente usted entrar al despacho de algún presidente de otro país sin que le apliquen protocolos de revisión de seguridad”, dijo Fernández.

La presidenta Laura Fernández afirmó que el protocolo de seguridad en relación con la prohibición de celulares en reuniones se implementa desde el gobierno de Carlos Alvarado. (Casa Presidencial /La Nación)

Sin embargo, el equipo de Carlos Alvarado desmintió a la mandataria.

“Lamentamos que a la presidenta Fernández le hayan dado información muy equivocada: nunca se le decomisó ningún teléfono celular ni ningún aparato electrónico a ninguna persona que fuese a reunirse con el presidente Alvarado ni con jerarcas de Casa Presidencial”, dijo uno de sus voceros.

Asimismo, el equipo del expresidente señaló que, si se hubiese prohibido el ingreso de celulares a las reuniones, se le habría informado a la población.

“Ese tipo de prácticas, que no compartimos, se establecieron posteriormente, después del 8 de mayo de 2022”, comunicó.

Este medio le consultó a Presidencia sobre la existencia de un documento con el que Laura Fernández respaldó dicha afirmación, pero estamos a la espera de la respuesta.

El equipo de Carlos Alvarado desmintió a Laura Fernández, quien afirmó que desde su gobierno se prohibían los celulares. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

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Diputados y jerarcas del Poder Judicial no pudieron usar el celular

La presidenta Laura Fernández se reunió con los jerarcas del Poder Judicial el lunes y luego, el martes 19 de mayo, tuvo un encuentro con los diputados de oposición de la Asamblea Legislativa.

En una entrevista con Teletica, la magistrada y presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, contó cómo fue la revisión previa a la reunión.

“En la salita que hay antes del salón de sesiones de Casa Presidencial pusieron un recipiente de vidrio y nos pidieron que depositáramos ahí los dispositivos electrónicos. Entonces, en ese momento, por supuesto que llamamos al personal auxiliar que nos acompañaba para entregarles nuestros dispositivos. Y entonces dijeron que no solo celulares, sino también las tablets”, dijo.

La diputada Claudia Dobles criticó la medida sobre el ingreso de dispositivos electrónicos a las reuniones con Laura Fernández. (John Durán/John Durán)

Por su parte, Abril Gordienko, diputada del Partido Unidad Social Cristiana, criticó la medida.

“A mí me parece una señal francamente hostil que no confíen en que no vamos a hacer nada malo con nuestros celulares”, dijo.

La diputada de la coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, señaló que la restricción no se basaba en ninguna ley.

“Llama poderosamente la atención que nos dijeron que nos iban a quitar los celulares y también las tabletas. Esto no tiene ningún tipo de jurisprudencia; es decir, no se basa en ninguna ley”, dijo.

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