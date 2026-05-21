CCSS informa que estos Ebáis suspendieron servicios debido a la afectación por las lluvias

Las intensas lluvias y las inundaciones registradas este miércoles en la región Huetar Atlántica provocaron afectaciones parciales en la prestación de servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La entidad detalló que muchos de los problemas que están teniendo se deben principalmente al aumento en el caudal de los ríos, derrumbes y dificultades de acceso en distintas comunidades de la provincia de Limón.

Las lluvias han provocado emergencias en el Caribe. (El Bataneño)

La doctora Carla Alfaro Fajardo, directora de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica, informó que, como medida de contingencia, la Caja reforzó los servicios de emergencia en los establecimientos de salud cercanos y mantiene monitoreo permanente para garantizar la continuidad y seguridad en la atención de la población.

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Centros de salud afectados

La Caja detalló que entre las principales afectaciones reportadas se encuentra la suspensión de Consulta Externa en los Ebáis de Sepecue y Amubri, en el área de salud Talamanca, debido a la imposibilidad de cruzar el río Amubri por el incremento de su nivel. Asimismo, en el área de salud Valle de La Estrella se suspendió la consulta en los Ebáis Gavilán y Boca Cuen.

La doctora Alfaro explicó que durante la jornada se reportaron incidentes relacionados con el aumento en el caudal de los ríos y las inundaciones en distintos sectores de la región.

“Se ha debido tener especial cuidado con el traslado de pacientes, el cual se ha realizado de manera más prudente y mesurada producto de una cabeza de agua registrada en el cruce del río Banano”, afirmó.

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La directora regional agregó que, en este momento, un derrumbe también limita la movilización desde Limón hacia sectores como Guácimo, Siquirres y comunidades aledañas. No obstante, indicó que los establecimientos de salud ubicados en Limón Centro, Guápiles, Guácimo, Cariari, así como el hospital Tony Facio Castro y el resto de la red regional continúan operando con normalidad.

Lluvias dejan afectación en el Caribe (CNE)

En el caso de las áreas de salud Limón y Siquirres, se reportaron dificultades de acceso derivadas de las condiciones climáticas; sin embargo, los servicios de salud se mantienen activos y brindando atención a la población.

No hay daños estructurales

Alfaro señaló que hay un monitoreo continuo sobre el estado de los establecimientos de salud y que, hasta el momento, no se registran daños estructurales ni afectaciones directas en la infraestructura sanitaria de la región.

Además, la Caja trabaja de manera coordinada con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y se da seguimiento permanente a las disposiciones emitidas por los Comités Cantonales de Emergencia en los distintos territorios afectados.

La doctora Alfaro reiteró el llamado a la población para mantenerse informada por medio de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en zonas de riesgo. Además, solicitó acudir a los servicios de emergencia únicamente en situaciones urgentes, con el fin de facilitar la atención oportuna de los casos prioritarios.