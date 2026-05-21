¿Decisión de Panamá de no venderle más energía a Costa Rica podría generar apagones? Esto dice el ICE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, tomó la decisión de frenar la venta de energía a Costa Rica, como respuesta a las declaraciones que dio la Laura Fernández.

La noticia dada a conocer este jueves ha causado incertidumbre en la población, ya que circulan rumores de que podrían darse apagones, cortes programados de electricidad o que el precio de la electricidad podría dispararse.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) envió un comunicado en el que aclara la situación.

El ICE asegura que tiene la capacidad para abastecer el país. (Rafael Pacheco)

La entidad asegura que el Sistema Eléctrico Nacional cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda eléctrica del país.

Además, asegura que Costa Rica no tiene contratos firmes de compra de energía con Panamá, y que actualmente no está importando electricidad de ese país y proyecta no hacerlo durante lo que resta de 2026.

“Como fundador del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC) y miembro activo del Mercado Eléctrico Regional (MER), Costa Rica respalda el Tratado Marco que rige las transacciones entre los países miembros, así como los principios de libre competencia bajo los que operan las transacciones.

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“Los países integrantes del MER trabajan de forma conjunta en el reforzamiento y la modernización del sistema de transmisión eléctrica que sustenta las transacciones entre las seis naciones, para garantizar un abastecimiento oportuno de todos los sectores sociales”, detalló el ICE.

La institución recalca que Costa Rica cuenta con los recursos para atender la demanda eléctrica del país.

Panamá ya no venderá más energía a Costa Rica por declaraciones de presidenta Laura Fernández. (Albert Marín)

¿Qué causó el problema entre los mandatarios?

El problema que ha causado la tensión entre los mandatarios se inició en el 2019 cuando Panamá impuso restricciones comerciales a algunos productos costarricenses como frutas y productos bovinos: lácteos, carne y embutidos, entre otros.

La semana pasada, en conferencia de prensa, Laura Fernández dijo, con motivo del Día del Agricultor, que el tema del bloqueo comercial que tiene Panamá en productos agrícolas es prioridad para ella.

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“Es un tema que ya superó las instancias de negociación de Comex. He trasladado de manera directa al canciller Manuel Tovar para que instale los mecanismos de diplomacia internacional y de acciones internacionales, porque yo estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país”, aseguró Fernández.

Ante esas declaraciones, las autoridades panameñas señalaron que los productores y exportadores de su país supuestamente enfrentan restricciones sanitarias y comerciales impuestas por Costa Rica desde hace más de 10 años.

“Diversas plantas panameñas, algunas con más de una década exportando exitosamente a Costa Rica y a mercados altamente exigentes como China, Japón y el Caribe, fueron inhabilitadas o vieron suspendidos sus permisos sin soluciones concretas, pese a múltiples gestiones técnicas y diplomáticas realizadas por Panamá”, aseguró el gobierno del país vecino.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, dice que actuará con reciprocidad. (José Cordero)

Presidenta volvió a tocar el tema en conferencia

Este miércoles, en su primera conferencia de prensa como presidenta, Laura Fernández volvió a tocar el tema.

“Yo no voy a consentir que se maltrate por bloqueos que no tienen sustento legal a los productores nacionales. Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica: productores de lácteos, de papa y cebolla. Vamos a activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para hacer justicia para el agro costarricense”, manifestó la presidenta.

Ante esas declaraciones el gobernante panameño afirmó que la soberanía y las relaciones internacionales de la República de Panamá se guiarán bajo el principio de la reciprocidad.

“Sé que están solicitando mayor acceso de energía panameña para ser vendida a Costa Rica producto de sus propias necesidades... Ya le pedí al ministro Moltó que les manifestara a las autoridades ticas que, por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo.

“Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia... no es a través de un púlpito, de una tarima o de una conferencia de prensa cuando voy a hacer exposiciones que tocan directamente la relación entre dos países vecinos y amigos”, expresó Mulino.