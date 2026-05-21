¡Golpe al bolsillo! Aresep aprueba fuerte alza en los pasajes de bus y tarifas de taxi

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó el aumento de las tarifas de los autobuses y los taxis debido al alza en los precios internacionales de los combustibles.
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En el caso de los autobuses, se hizo un aumento de 5,43% y en los taxis, entre 1,39% y 2,82%.
Estos aumentos se realizaron porque, debido al incremento en los costos, el flujo de caja de los operadores se ve afectado.
Los ajustes entrarán a regir tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En el caso de los autobuses, el alza será una realidad dos días después de dicha publicación y el de los taxis, un día después.
¿Cómo quedaron las tarifas de los buses?
La Aresep brindó algunos ejemplos de cómo quedaron las tarifas ajustadas según la ruta.
En la ruta 7 (San José-Cementerio-Sabana), el ajuste es de 15 colones; es decir, pasará de ¢295 a 310 colones.
Por otra parte, la ruta 427 de Heredia-San Antonio de Belén tendrá un aumento de 20 colones, subiendo de ¢335 a 355 colones.
La ruta 254 de Alajuela-San Pedro de Poás pasará de ¢675 a 710 colones, mientras que la de Cartago-Tres Ríos (ruta 326) aumentará de ¢350 a 370 colones.
Por otra parte, la tarifa de la ruta 234 (Ciudad Quesada-La Fortuna) subirá a 1.705 colones.
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La ruta 550 de Liberia-Nicoya tampoco se salvará, pues tendrá un aumento de 100 colones, pasando de ¢1.845 a 1.945 colones.
En el caso de la ruta 625 de Puntarenas-Sardinal, la tarifa pasará de ¢960 a 1.010 colones.
¿Y los taxis?
Los taxis rojos y los que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría tendrán un aumento de entre ¢10 y 20 colones en el monto de inicio del recorrido y en cada kilómetro adicional.
También se hará un ajuste de entre ¢55 y 95 colones en la tarifa por demora, ya sea porque el vehículo está detenido en carretera o circula a baja velocidad.
Estos son los nuevos precios de cada tipo de taxi:
Taxi sedán
- Tarifa de banderazo: 840 colones
- Tarifa variable: 840 colones
- Tarifa por demora: 3.520 colones
Taxi adaptado para personas con discapacidad
- Tarifa de banderazo: 755 colones
- Tarifa variable: 755 colones
- Tarifa por demora: 3.755 colones
Taxi rural
- Tarifa de banderazo: 930 colones
- Tarifa variable: 930 colones
- Tarifa por demora: 3.790 colones
Taxi sedán del aeropuerto
- Tarifa de banderazo: 730 colones
- Tarifa variable: 730 colones
- Tarifa por demora: 3.710 colones
Taxi microbús del aeropuerto
- Tarifa de banderazo: 730 colones
- Tarifa variable: 730 colones
- Tarifa por demora: 3.910 colones
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