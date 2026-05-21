¡Golpe al bolsillo! Aresep aprueba fuerte alza en los pasajes de bus y tarifas de taxi

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó el aumento de las tarifas de los autobuses y los taxis debido al alza en los precios internacionales de los combustibles.

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En el caso de los autobuses, se hizo un aumento de 5,43% y en los taxis, entre 1,39% y 2,82%.

Estos aumentos se realizaron porque, debido al incremento en los costos, el flujo de caja de los operadores se ve afectado.

La Aresep aprobó un aumento en las tarifas de los buses. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los ajustes entrarán a regir tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En el caso de los autobuses, el alza será una realidad dos días después de dicha publicación y el de los taxis, un día después.

¿Cómo quedaron las tarifas de los buses?

La Aresep brindó algunos ejemplos de cómo quedaron las tarifas ajustadas según la ruta.

En la ruta 7 (San José-Cementerio-Sabana), el ajuste es de 15 colones; es decir, pasará de ¢295 a 310 colones.

Por otra parte, la ruta 427 de Heredia-San Antonio de Belén tendrá un aumento de 20 colones, subiendo de ¢335 a 355 colones.

La ruta 254 de Alajuela-San Pedro de Poás pasará de ¢675 a 710 colones, mientras que la de Cartago-Tres Ríos (ruta 326) aumentará de ¢350 a 370 colones.

Por otra parte, la tarifa de la ruta 234 (Ciudad Quesada-La Fortuna) subirá a 1.705 colones.

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La ruta 550 de Liberia-Nicoya tampoco se salvará, pues tendrá un aumento de 100 colones, pasando de ¢1.845 a 1.945 colones.

En el caso de la ruta 625 de Puntarenas-Sardinal, la tarifa pasará de ¢960 a 1.010 colones.

¿Y los taxis?

Los taxis rojos y los que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría tendrán un aumento de entre ¢10 y 20 colones en el monto de inicio del recorrido y en cada kilómetro adicional.

También se hará un ajuste de entre ¢55 y 95 colones en la tarifa por demora, ya sea porque el vehículo está detenido en carretera o circula a baja velocidad.

Los buses no son los únicos, las tarifas de los taxis también aumentarán, según la Aresep. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Estos son los nuevos precios de cada tipo de taxi:

Taxi sedán

Tarifa de banderazo: 840 colones

Tarifa variable: 840 colones

Tarifa por demora: 3.520 colones

Taxi adaptado para personas con discapacidad

Tarifa de banderazo: 755 colones

Tarifa variable: 755 colones

Tarifa por demora: 3.755 colones

Taxi rural

Tarifa de banderazo: 930 colones

Tarifa variable: 930 colones

Tarifa por demora: 3.790 colones

Taxi sedán del aeropuerto

Tarifa de banderazo: 730 colones

Tarifa variable: 730 colones

Tarifa por demora: 3.710 colones

Taxi microbús del aeropuerto

Tarifa de banderazo: 730 colones

Tarifa variable: 730 colones

Tarifa por demora: 3.910 colones

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