Aeropuerto Juan Santamaría inaugura nueva zona que agiliza llegadas de pasajeros a Costa Rica

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría inauguró una nueva zona de llegadas que agilizaría las filas de los pasajeros, tanto nacionales como extranjeros, que visitan Costa Rica desde distintos países del mundo.

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Este nuevo espacio se ubica en la terminal anexa que se construye en el aeropuerto.

Según AERIS, los costarricenses que regresan al país y los turistas extranjeros pueden encontrar espacios de inspección y procesos operativos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Aduanas más amplios, así como áreas para rent-a-car.

El Aeropuerto Juan Santamaría inauguró este jueves 21 de mayo la nueva zona de llegadas. (Aeris/Aeris)

También hay un centro de negocios y una plaza de encuentro para familiares y pasajeros, lo que permite una llegada más ordenada, fluida y funcional.

A nivel de infraestructura, esta nueva zona de llegadas cuenta con mejoras en iluminación LED, sistemas de vigilancia CCTV, señalización y distribución de espacios, lo que permite reducir los puntos de congestión dentro de la terminal.

“El ingreso de un pasajero al país representa uno de los momentos más importantes dentro de su experiencia de viaje. Esta nueva área de llegadas nos permite ofrecer espacios más amplios, eficientes y alineados con el nivel de experiencia que Costa Rica busca proyectar como destino turístico y de negocios”, dijo Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.

“Además, representa un paso importante en el proceso de modernización de la infraestructura aeroportuaria y en el fortalecimiento de la conectividad aérea y el desarrollo económico del país”, añadió.

El Aeropuerto Juan Santamaría inauguró este jueves 21 de mayo la nueva zona de llegadas. (Aeris/Aeris)

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Una inversión de $62 millones

La nueva zona de llegadas forma parte de la expansión de la terminal internacional, cuya iniciativa tiene una inversión de $62 millones.

Una vez concluido el proyecto, sumará más de 10.000 metros cuadrados adicionales hacia el sector oeste de la terminal aérea.

El Aeropuerto Juan Santamaría inauguró este jueves 21 de mayo la nueva zona de llegadas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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