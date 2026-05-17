Sucesos

Momentos de tensión: avión que salió del Aeropuerto Juan Santamaría presentó detonaciones en pleno vuelo

Un avión de Southwest Airlines que había salido del Aeropuerto Juan Santamaría rumbo a Houston debió desviarse de emergencia hacia Liberia

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Momentos de tensión se vivieron este domingo luego de que un avión de Southwest Airlines que había despegado del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría presentara problemas en uno de sus motores y tuviera que aterrizar de emergencia en Liberia.

La aeronave, identificada como el vuelo WN1203, tenía como destino Houston, Estados Unidos, pero aproximadamente 40 minutos después del despegue reportó dos detonaciones en uno de sus motores.

Se trata de un Boeing 737 Max 8, según información mostrada por la plataforma de monitoreo aéreo Flightradar24.

Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
Fines ilustrativos (Alonso Tenorio/Atenorio)

Activaron Alerta 3

Debido a la emergencia, el Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, activó una Alerta 3, el protocolo más alto para este tipo de situaciones aéreas.

Además, cuerpos de emergencia como Bomberos y Cruz Roja fueron movilizados hacia la terminal aérea para atender cualquier eventualidad.

LEA MÁS: Emergencia en guindo en Ciudad Colón termina con dos hombres delicados

Afortunadamente, el avión logró aterrizar de forma segura en Liberia y, de momento, no se reportan personas heridas.

Las autoridades y la aerolínea deberán ahora determinar qué provocó las detonaciones reportadas en el motor de la aeronave.

La aeronave reportó detonaciones en uno de sus motores tras salir de Costa Rica.
La aeronave reportó detonaciones en uno de sus motores tras salir de Costa Rica. (captura/Cortesía)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
LiberiaAeropuerto Juan SantamaríaAvionExplócion
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.