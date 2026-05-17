Momentos de tensión: avión que salió del Aeropuerto Juan Santamaría presentó detonaciones en pleno vuelo

Momentos de tensión se vivieron este domingo luego de que un avión de Southwest Airlines que había despegado del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría presentara problemas en uno de sus motores y tuviera que aterrizar de emergencia en Liberia.

La aeronave, identificada como el vuelo WN1203, tenía como destino Houston, Estados Unidos, pero aproximadamente 40 minutos después del despegue reportó dos detonaciones en uno de sus motores.

Se trata de un Boeing 737 Max 8, según información mostrada por la plataforma de monitoreo aéreo Flightradar24.

Fines ilustrativos (Alonso Tenorio/Atenorio)

Activaron Alerta 3

Debido a la emergencia, el Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, activó una Alerta 3, el protocolo más alto para este tipo de situaciones aéreas.

Además, cuerpos de emergencia como Bomberos y Cruz Roja fueron movilizados hacia la terminal aérea para atender cualquier eventualidad.

LEA MÁS: Emergencia en guindo en Ciudad Colón termina con dos hombres delicados

Afortunadamente, el avión logró aterrizar de forma segura en Liberia y, de momento, no se reportan personas heridas.

Las autoridades y la aerolínea deberán ahora determinar qué provocó las detonaciones reportadas en el motor de la aeronave.