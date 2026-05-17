Sucesos

Emergencia en guindo en Ciudad Colón termina con dos hombres delicados

La Cruz Roja confirmó que al llegar al sitio localizó a dos adultos fuera del guindo

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja informó que la emergencia que atendían en Ciudad Colón, Mora, donde inicialmente se reportó la caída de un hombre a un guindo detrás de una vivienda, terminó con dos personas heridas.

Búsqueda en montaña
La Cruz Roja encontró a dos pacientes y los trasladó al centro médico.

A la llegada de la primera ambulancia, los socorristas confirmaron que se trataba de dos hombres adultos, quienes ya se encontraban fuera del guindo.

Ambos pacientes fueron valorados en la escena por personal de Cruz Roja y posteriormente trasladados en condición urgente a la Clínica de Ciudad Colón para recibir atención médica.

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Según información preliminar, los hombres realizaban labores de movimiento de tierra cuando ocurrió el incidente.

La emergencia movilizó varias unidades al sitio para atender la escena.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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