Sucesos

Hombre cae a guindo mientras realizaba trabajos en Ciudad Colón

La emergencia ocurrió este domingo en Mora, detrás de una vivienda donde el paciente realizaba labores de movimiento de tierra

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja atiende una emergencia la tarde de este domingo en Ciudad Colón de Mora, donde se reportó la caída de un hombre adulto a un guindo ubicado detrás de una vivienda.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La Cruz Roja atiende la emergencia

Según información preliminar, el paciente realizaba labores de movimiento de tierra cuando ocurrió el incidente.

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Para la atención de la emergencia se movilizaron unidades de Soporte Básico, así como una unidad de Primera Intervención con personal de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano, quienes se encuentran valorando la escena y coordinando el rescate.

De momento, la atención se mantiene en desarrollo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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