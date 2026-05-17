Hombre cae a guindo mientras realizaba trabajos en Ciudad Colón

La Cruz Roja atiende una emergencia la tarde de este domingo en Ciudad Colón de Mora, donde se reportó la caída de un hombre adulto a un guindo ubicado detrás de una vivienda.

La Cruz Roja atiende la emergencia

Según información preliminar, el paciente realizaba labores de movimiento de tierra cuando ocurrió el incidente.

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Para la atención de la emergencia se movilizaron unidades de Soporte Básico, así como una unidad de Primera Intervención con personal de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano, quienes se encuentran valorando la escena y coordinando el rescate.

De momento, la atención se mantiene en desarrollo.