Aldeas Infantiles SOS fortalece la ayuda sicológica para sus niños y jóvenes de la mano con Terraquintas

La organización sin fines de lucro Aldeas Infantiles SOS-Costa Rica (Aldeas) consolida una alianza con la empresa de bienes raíces Terraquintas para impulsar un proyecto de responsabilidad social de salud mental dirigido a niños y adolescentes que han vivido situaciones muy difíciles como abandono, violencia, pérdida del cuidado parental o traumas emocionales.
Esta alianza es 100% para el beneficio de los niños y adolescentes que Aldeas atiende y, por cada venta que haga Terraquintas, se donaría el equivalente a 10 sesiones de terapia psicológica para menores atendidos por la organización.
Es un convenio muy positivo porque, de acuerdo con los datos, se está hablando de donaciones por varios millones de colones que se irán directamente al apoyo de los tan necesarios procesos emocionales.
¿A quiénes ayudará el proyecto?
El programa beneficiaría a 386 niños, adolescentes y jóvenes que actualmente reciben atención de Aldeas Infantiles SOS en Costa Rica.
La organización trabaja desde hace 50 años en el país y atiende a menores que han perdido el cuidado familiar o están en riesgo de perderlo.
Además, también desarrolla programas para jóvenes de zonas vulnerables con dificultades de acceso a oportunidades laborales.
Muchos de estos menores han enfrentado situaciones complicadas que afectan directamente su salud mental, autoestima y estabilidad emocional.
Por eso este proyecto de responsabilidad social tiene el objetivo de fortalecer procesos de recuperación emocional, acompañamiento sicológico y atención especializada.
Wílmer Saborío, director de desarrollo de fondos y comunicación de Aldeas Infantiles SOS-Costa Rica, nos explica que “invertir en salud mental desde edades tempranas ayuda a prevenir problemas futuros y mejora el desarrollo integral de las personas menores de edad.
“Entre los aspectos que se cubren con el proyecto están: terapias psicológicas, atención psiquiátrica, medicinas, atención de emergencias y procesos de recuperación emocional”.
Aldeas Infantiles SOS asegura que muchos menores llegan con afectaciones derivadas de violencia, duelos, abandono o exclusión social, por lo que requieren acompañamiento constante.
Además, Aldeas señala que empresas aliadas como Terraquintas fortalecen varios objetivos de desarrollo sostenible promovidos por la ONU.
Una alianza “de alto impacto”
Don Wílmer recuerda que “este tipo de convenios permite generar cambios reales en la vida de menores que necesitan apoyo urgente.
“La salud mental y la recuperación emocional son fundamentales para que niños y adolescentes puedan desarrollar su proyecto de vida”.
Con esta iniciativa, Terraquintas amarra cada venta que haga con una ayuda directa para menores que necesitan atención psicológica especializada.