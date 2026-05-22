¿Es el suyo? Inteligencia artificial escogió este número para tentar la suerte en Chances y el acumulado

Con un premio mayor de ₡120 millones y un acumulado que ya alcanza los ₡686 millones, muchos costarricenses ya tienen lista su combinación para el sorteo de Chances de este viernes 22 de mayo. Ante la expectativa, la Inteligencia Artificial también hizo su propia elección.

El número de la suerte según la IA

La IA eligió un número “afortunado” para el sorteo de Chances. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Para este sorteo, la IA escogió la siguiente combinación.

🎲 Número: 62

🍀 Serie: 417

Según esta interpretación generada por Inteligencia Artificial, el 62 está relacionado con oportunidades inesperadas y cambios positivos ligados al dinero y las decisiones arriesgadas.

Mientras tanto, la serie 417 simboliza energía de crecimiento económico, intuición y fortuna repentina.

LEA MÁS: ¡Golpe al bolsillo! Aresep aprueba fuerte alza en los pasajes de bus y tarifas de taxi

La Junta de Protección Social mantiene altas ventas en todo el país debido a la posibilidad de que el acumulado salga.

Un juego de azar y diversión

Aunque miles de personas suelen buscar números “de la suerte” relacionados con sueños, fechas especiales o hasta recomendaciones hechas por Inteligencia Artificial, la JPS recuerda que se trata de un juego completamente aleatorio.

*Nota realizada con ayuda de IA