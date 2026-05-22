Cámara Nacional de Productores de Leche manda fuerte mensaje a gobierno de Panamá por bloqueo comercial

La Cámara Nacional de Productores de Leche se pronunció sobre el bloqueo comercial que mantiene Panamá con una serie de productos costarricenses, lo cual ha causado un grave daño económico a muchos productores nacionales.

Los presidentes de Costa Rica y Panamá mantienen una disputa por el tema, ya que Laura Fernández pidió a las autoridades ticas hacer lo necesario para frenar el bloqueo que fue declarado ilegal en un fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero que fue apelado por Panamá.

Cámara Nacional de Productores de Leche se pronuncia sobre bloqueo comercial de Panamá. (Archivo)

Ante la posición de Fernández, el mandatario panameño, José Raúl Mulino, tomó la decisión de frenar la venta de energía a Costa Rica.

“El embargo comercial establecido arbitrariamente por el gobierno panameño ha provocado un gravísimo daño al sector lácteo costarricense, por la pérdida de ventas superior a los 200 millones de dólares en los casi seis años del embargo comercial y por los esfuerzos extraordinarios que han tenido que realizar las industrias lácteas costarricenses para poder colocar en otros mercados los 85 mil kilos de leche al día que se destinaban para la elaboración de los productos lácteos de gran calidad e inocuidad que se exportaban a este país y que provocó el cierre de pequeñas industrias lácteas costarricenses.

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“El embargo ha ocasionado un grave perjuicio a las 27.947 fincas lecheras y más de 1.100 plantas e industrias (formales y artesanales), afectando el ingreso de esas familias y los miles de empleos directos e indirectos que generan en las zonas rurales del país”, informó la Cámara.

Los lecheros dicen que Panamá no tiene la voluntad de negociar con Costa Rica. (Picasa)

Negociaciones sin fruto

La Cámara sostiene que Costa Rica ha intentado llegar a acuerdos para levantar el bloqueo, pero que Panamá no tiene voluntad para hacerlo.

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“Entre los años 2020-2021, tanto desde el gobierno nacional como desde el sector privado, se realizaron incontables intentos para resolver el conflicto, llegando siempre a ‘punto muerto’ por la falta de voluntad de las autoridades panameñas. Evidenciando que este embargo tiene su origen en la aplicación de una política proteccionista disfrazada con pretextos sanitarios, que fue desnudada con el contundente resultado favorable a Costa Rica del fallo del panel arbitral de la OMC.

“Lamentamos mucho que, como contundentemente lo indica el fallo del panel arbitral de la OMC, se siga utilizando indebidamente pretextos sanitarios, sin fundamento científico ni justificación técnica válida, para bloquear las exportaciones de productos lácteos ticos, que por más de veinte años se realizaron a Panamá en beneficio de sus consumidores y sin tener ningún hallazgo relacionado con la calidad o inocuidad de estos que representara algún tipo de riesgo”, agregó la Cámara.