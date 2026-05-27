Salmonella: ¡No lave el pollo ni la carne cruda! Nutricionista explica los errores más comunes y peligrosos

A raíz de los casos de salmonella que se han confirmado en el país y a la confirmación de que ya la bacteria cobró la vida de un hombre, es muy importante tener presente cómo manipular los alimentos para evitar más casos de la enfermedad.

Lo primero que hay que tener claro es que la salmonella es una bacteria que puede estar presente no solo en el pollo, sino también en diferentes alimentos y superficies contaminadas, entre ellos productos de origen animal como huevos, carnes y leche no pasteurizada. También en frutas, vegetales o hasta en agua contaminada.

Nutricionistas recomiendan no lavar el pollo crudo. (Gemini)

“La salmonella es una enfermedad que en muchos casos puede evitarse con acciones básicas de higiene y manipulación segura de alimentos.

“Es fundamental que las personas no bajen la guardia en temas como el lavado de manos, la correcta cocción de alimentos y la refrigeración adecuada, especialmente en hogares y establecimientos donde se preparan comidas diariamente”, explicó Alejandra Irola, secretaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Nutrición.

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¡Por nada del mundo cometa estos errores!

La doctora Irola mencionó acciones que muchas personas hacen en casa sin sospechar que representan un riesgo para adquirir la bacteria.

Para mucha gente es normal tener solo una tabla de picar y un cuchillo para todo, pero lo recomendable es usar tablas y cuchillos distintos para los alimentos cocinados y los crudos.

La buena manipulación de las carnes es fundamental. (Canva)

Además, aunque a algunas personas les gusten ciertos alimentos a término medio, la especialista asegura que lo recomendable es cocinar completamente carnes, pollo, huevos y otros productos de origen animal, para matar cualquier bacteria.

Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que no se recomienda lavar el pollo ni las carnes crudas; sí, así como lo leyó, es mejor no lavarlos.

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“Actualmente no se recomienda lavar el pollo ni otras carnes crudas, ya que al hacerlo el agua puede salpicar bacterias como la salmonella hacia utensilios, superficies, fregaderos u otros alimentos, aumentando el riesgo de contaminación cruzada. La forma segura de eliminar estas bacterias es mediante una adecuada cocción.

“Cuando compramos pollo, carnes o verduras en el supermercado, es importante mantener una correcta manipulación desde el inicio. Las carnes y productos refrigerados deben colocarse al final de la compra y mantenerse fríos hasta llegar a casa”, explicó Irola.

La nutricionista dijo, incluso, que es recomendable llevar una hielera si el tiempo que se tardará en llegar a casa será más de una hora.

El lavar el pollo y las carnes crudas puede hacer que se contaminen las superficies. (Canva)

¿Cómo deben refrigerarse las carnes?

La especialista hace énfasis en que la manipulación de las carnes y demás alimentos debe ser cuidadosa.

Una vez que se llevan los alimentos a casa, es fundamental lavarse las manos antes y después de tocarlos.

En el caso de las carnes, deben meterse en recipientes cerrados y separados de los alimentos que ya están listos para consumir, especialmente de las frutas y vegetales.

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“Las verduras y frutas sí deben lavarse muy bien con agua potable antes de consumirse o refrigerarse. En el caso de las carnes, no deben lavarse; lo recomendable es manipularlas con utensilios y superficies limpias, lavarse bien las manos antes y después de tocarlas y cocinarlas completamente, alcanzando temperaturas seguras.

“Además, después de preparar carnes crudas, es fundamental limpiar y desinfectar (con agua y jabón) cuchillos, tablas y superficies para evitar contaminación cruzada.

09/11/2023. Guadalupe. Hora:12:00 m.d. En la Carnicería Milor, ubicada en el centro de Guadalupe, aseguran que los precios del pollo han rebajado para beneficio de sus clientes. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Si va a consumir la carne el mismo día o el día siguiente puede dejarla solo en refrigeración, de lo contrario lo mejor es que la congele y que esté pendiente de la fecha de vencimiento para que la respete.

¿Qué es la salmonella?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la salmonelosis es una enfermedad provocada por bacterias del género salmonella.

Generalmente provoca:

- Fiebre

- Dolor abdominal

- Diarrea

- Náuseas

- Vómitos

Los síntomas suelen aparecer entre 6 y 72 horas después de consumir alimentos contaminados, aunque normalmente se presentan entre las 12 y 36 horas. La enfermedad puede durar entre dos y siete días.

Aunque muchas personas se recuperan sin tratamiento específico, la OMS advierte que la deshidratación puede ser grave y poner en peligro la vida, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas.

Nutricionista da consejos para prevenir la contaminación de salmonella

El Ministerio de Salud reportó un brote de salmonella en un establecimiento en Ciudad Colón de Mora.

Las autoridades informaron este lunes que se han identificado 47 casos; de estos, hay un fallecido y un paciente hospitalizado.

Además, hay 45 casos en investigación, a la espera de los resultados de laboratorio para determinar si estas personas contrajeron la enfermedad.