Miguel Ángel Rodríguez explota y demandará a la exdiputada Pilar Cisneros por esta razón

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez anunció que demandará a la exdiputada Pilar Cisneros por presuntas difamaciones, después de que el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José lo absolviera del delito de peculado en el caso Reaseguros.

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En un video publicado en sus redes sociales, el exmandatario se mostró molesto y rechazó los comentarios emitidos por la exlegisladora.

“Después de un cuarto de siglo de procesos judiciales, resulta inaceptable que, habiendo hablado los tribunales, se hagan afirmaciones falsas sobre mi persona, como las que hizo en estos días la ex periodista y ex diputada Pilar Cisneros, quien pretende usarme para atacar la independencia judicial”, dijo Rodríguez.

“¡Ya es suficiente! Nadie tiene derecho a difamarme, no lo voy a permitir. Y por esa razón, demandaré a la ex diputada Cisneros por las mentiras que propaló. Los tribunales serán, nuevamente, el espacio donde los hechos y la verdad prevalezcan sobre las insinuaciones y los ataques personales", añadió.

Miguel Ángel Rodríguez demandará a la exdiputada Pilar Cisneros por presuntas difamaciones. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El exmandatario afirmó que la exdiputada lo utilizó para atacar la independencia judicial, a raíz de un video que ella publicó en redes sociales el pasado 6 de junio.

“Durante años la ex diputada Cisneros construyó una historia sobre mi persona para beneficiarse. Sin embargo, al final no fueron sus titulares ni sus acusaciones públicas los que decidieron, sino los tribunales de justicia. Y los tribunales hablaron”, declaró el expresidente.

“Por eso, seguiré defendiendo mi honra, seguiré defendiendo la independencia del Poder Judicial y seguiré defendiendo el principio más importante de cualquier democracia: que nadie puede ser condenado por la narrativa de una persona que habla sin pruebas cuando los hechos y el derecho dicen otra cosa”, añadió.

En el video publicado en las redes sociales, Pilar Cisneros cuestionó por qué nunca habrá un político “corrupto” en la cárcel.

Ella utilizó el proceso judicial contra Rodríguez como ejemplo para referirse al “red de cuido” que los políticos presuntamente “tejieron” con el Poder Judicial.

Pilar Cisneros publicó un video refiriéndose al veredicto que el tribunal dictó a favor del exmandatario Miguel Ángel Rodríguez. Foto: Albert Marín . (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)

“El colmo de los colmos, costarricenses, es que aquí no solo no se condena a nadie, sino que usted y yo vamos a terminar pagándole a Miguel Ángel Rodríguez más de 3 millones de dólares”, dijo la exlegisladora.

Cisneros afirmó que a los “sobornadores” nunca los castigan ni los encuentran, sino que “todos siguen felices y libres”.

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Sufrió una persecución durante décadas

El expresidente comentó que durante el proceso judicial sufrió una persecución política y mediática por el caso Reaseguros, cuya investigación estaba relacionada con la supuesta recepción de pagos, beneficios y comisiones provenientes de empresas británicas interesadas en convertirse en reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).

“Durante más de 25 años sufrí una persecución implacable, de origen político y mediático, y lo que me ayudó a sobrevivirla fue algo muy simple: sabía que soy inocente, que no eran ciertas las acusaciones en mi contra”, dijo Rodríguez.

Por los hechos del caso, la Fiscalía solicitó una condena de 132 años de prisión contra el presidente, quien fue acusado por 11 delitos de peculado.

Sin embargo, el Tribunal dictó la absolutoria a favor del expresidente de los cargos.

Debido al veredicto, el Estado, el INS y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) deberán pagarle $3 millones (que equivalen cerca de 1.370 millones de colones según el tipo de cambio de este martes 9 de junio) por costas del proceso a Miguel Ángel Rodríguez.

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