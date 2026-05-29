Ministerio Público reaccionó a la absolución de Miguel Ángel Rodríguez y anunció sus próximos pasos

La absolución del expresidente Miguel Ángel Rodríguez en el caso conocido como Reaseguros no significa, por ahora, el cierre definitivo del proceso para el Ministerio Público.

La Fiscalía informó que esperará la sentencia integral para realizar un análisis jurídico exhaustivo y determinar los recursos que podría presentar.

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Jueces absolvieron al expresidente Miguel Ángel Rodríguez en el caso Reaseguros. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

“El Ministerio Público esperará a conocer la sentencia integral del caso conocido como Reaseguros, para realizar un análisis jurídico exhaustivo de sus fundamentos y presentar los recursos que la legislación contempla”, señaló la institución.

La Fiscalía dejó claro que antes de tomar una decisión revisará detenidamente los argumentos utilizados por el Tribunal para absolver al exmandatario.

Cuestionan participación de una jueza

El órgano acusador también recordó que, al inicio del juicio, presentó una recusación contra la jueza que presidió el debate.

Según explicó la Fiscalía, la jueza había emitido anteriormente una resolución de sobreseimiento dentro de este mismo expediente, por lo que consideraban que debía inhibirse de conocer el proceso.

Sin embargo, esa gestión fue rechazada y la jueza continuó formando parte del Tribunal.

Este viernes 29 de mayo del 2026 se leyó la sentencia del juicio por supuestos pagos indebidos en negocios de reaseguros del Instituto Nacional de Seguros. El Expresidente Miguel Ángel Rodríguez es uno de los imputados. (Jose Cordero/José Cordero)

Este viernes 29 de mayo del 2026 se leyó la sentencia del juicio por supuestos pagos indebidos en negocios de reaseguros del Instituto Nacional de Seguros. El Expresidente Miguel Ángel Rodríguez es uno de los imputados. (Jose Cordero/José Cordero)

Fiscalía discrepa de una parte de la resolución

Además, el Ministerio Público señaló que algunas afirmaciones incluidas en la parte resolutiva del fallo no coinciden con la interpretación que hace de la prueba presentada durante el juicio.

“De lo expuesto en el Por Tanto de la resolución, se desprenden afirmaciones que, a criterio de la Fiscalía, no se ajustan a los hechos acreditados mediante la prueba incorporada al juicio”, indicó la institución.

Este viernes 29 de mayo del 2026 se leyó la sentencia del juicio por supuestos pagos indebidos en negocios de reaseguros del Instituto Nacional de Seguros. El Expresidente Miguel Ángel Rodríguez es uno de los imputados. (Jose Cordero/José Cordero)

Mencionan condenas en Reino Unido

La Fiscalía también destacó que parte de la evidencia discutida en este proceso fue valorada por autoridades judiciales del Reino Unido.

Según recordó el Ministerio Público, esas autoridades emitieron sentencias condenatorias relacionadas con estos hechos contra varios de los funcionarios investigados en aquel país.

Por ahora, la Fiscalía deberá esperar la redacción completa de la sentencia para definir si presenta recursos contra la resolución que absolvió al expresidente.