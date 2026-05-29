Miguel Ángel Rodríguez cierra proceso judicial que se prolongó por más de 20 años

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez fue absuelto este viernes 29 de mayo del delito de peculado que se le atribuía dentro del conocido caso Reaseguros.

La decisión fue tomada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, poniendo fin a un proceso judicial que se prolongó durante más de dos décadas.

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Tribunal puso fin a uno de los procesos judiciales más extensos ligados a un expresidente. Foto: José Cordero (Foto: Jose Cordero/Foto: Jose Cordero)

Fiscalía pedía 132 años de prisión

La investigación inició hace aproximadamente 25 años y estaba relacionada con la supuesta recepción de pagos, beneficios y comisiones provenientes de empresas británicas interesadas en convertirse en reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Rodríguez habría recibido dádivas a cambio de favorecer a esas compañías en contratos estatales.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitaba una condena de 132 años de prisión contra el exmandatario, al atribuirle presuntamente 11 delitos de peculado.

Tribunal dictó absolutoria

Sin embargo, este viernes el Tribunal resolvió absolver al expresidente de los cargos que enfrentaba dentro de este proceso.

La resolución representa el cierre de uno de los casos judiciales más prolongados y mediáticos vinculados a una figura política de alto perfil en Costa Rica.

Fallo llega tras meses difíciles para el expresidente

La decisión judicial también ocurre pocos meses después de que Rodríguez enfrentara una difícil situación personal tras el fallecimiento de su esposa, Lorena Clare, ocurrido el pasado 17 de marzo.