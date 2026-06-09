Exdiputada Rocío Alfaro asumirá puesto clave en la CCSS

La exdiputada frenteamplista Rocío Alfaro asumirá un nuevo reto en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

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Ella formará parte de la Junta Directiva de la institución como representante de los sindicatos.

Alfaro, quien fue diputada en la Asamblea Legislativa anterior, fue nombrada durante una asamblea sindical que se celebró este martes 9 de junio. La exlegisladora recibió 237.663 votos a favor.

Rocío Alfaro formará parte de la Junta Directiva de la CCSS como representante sindical. (APSE/APSE)

“Esperamos honrar realmente la trayectoria del movimiento sindical en la CCSS para tener las condiciones laborales necesarias para recibir los mejores servicios, pero también para que la población cubierta por nuestra solidaridad reciba los servicios de calidad que realmente merece”, dijo en un video publicado por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

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Defenderá la seguridad social del país

La exlegisladora defenderá la seguridad social del país, los derechos de los trabajadores, entre otras causas.

“Sabemos que va a tocar enfrentar una lucha importantísima en un momento clave y en una coyuntura peligrosísima para la seguridad social. Conocemos las estrategias que están llevando a cabo para destruir la seguridad social del país”, dijo Alfaro en su discurso tras su nombramiento.

La exdiputada Rocío Alfaro defenderá la seguridad social del país. (Asamblea Legislativa/La Nación)

“Sabemos también de los grandes casos de corrupción y compadrazgos que se dan y que, sin una mirada vigilante desde el sector sindical, se darán en las sombras. Nuestro compromiso es impedir que este proceso continúe y mantener una comunicación permanente con las organizaciones sindicales, independientemente de la cercanía”, añadió.

Expresó que se sentía honrada por el nombramiento como representante sindical en esta importante junta directiva.

El Consejo de Gobierno deberá juramentar a Alfaro.

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