MOPT recuerda que el permiso especial de circulación no exime a los carros nuevos de la restricción vehicular

Si usted recién compró un carro nuevo y anda en la calle con un permiso especial de circulación, conocido como permiso AGV, debe tomar en cuenta algo muy importante.

Resulta que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, con corte a mayo, un total de 3.823 conductores fueron sancionados porque no respetaron la restricción vehicular por placa.

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Las autoridades sancionaron a conductores que tenían el permiso especial de circulación y creían que estaban exentos de la restricción vehicular, cuando en realidad deben cumplirla.

Los conductores que tienen un permiso AGV en su carro deben cumplir con la restricción vehicular en San José. (Cortesía)

Pero, ¿cómo pueden saber los conductores cuál día no pueden circular en la capital? Deben fijarse en el último dígito del número de permiso.

Es decir, si su número de permiso finaliza en 6, no puede circular los miércoles.

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Pueden ser sancionados con multa

Si los conductores irrespetan la restricción vehicular por placa, pueden ser sancionados con una multa de 26.000 colones.

La restricción vehicular se aplica en un horario de 6 a.m. a 7 p.m. en Circunvalación y en las calles internas del casco central que abarca La Sabana, Mata Redonda, avenida Segunda, barrio Aranjuez, barrio Dent y Los Yoses.

Solamente los fines de semana no se aplica esta medida.

Los conductores que incumplen con la restricción vehicular por placa pueden ser sancionados con una multa de 26.000 colones. (Alonso Tenorio)

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