Sí, se puede manejar sin portar la licencia, pero jamás olvide este detalle porque lo multan

Pese a que ya se cumplieron 18 meses desde que se aprobó un cambio en la Ley de Tránsito que permite a los conductores transitar sin la necesidad de portar la licencia, hay un detalle fundamental que muchos no tienen claro.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recuerda que, aunque ya no sea necesario portar el documento físico de la licencia de conducir, sí es necesario renovarla a tiempo, según la fecha que se indica en el documento.

Aunque ya no hay que andar la licencia física, esta sí debe estar al día. (Alonso Tenorio)

“Son dos temas totalmente diferentes: el hecho de no tener que portar la licencia física y el deber, algo que no ha cambiado, de renovar la licencia hasta 3 meses antes de su vencimiento o cuando ya esté vencida, entendiendo que no deberían conducir con el documento expirado, para evitar una sanción de ¢26.000.

“Dicho de otra manera, una cosa es que no sea obligatorio portar el documento y otra muy diferente es que puedan conducir con la licencia vencida. Un conductor tiene derecho a no portar el documento, pero no tiene derecho a conducir si acumuló 12 puntos en la licencia o si el dictamen médico que deben aportar para renovar el documento no recomienda que esa persona siga conduciendo”, explicó el MOPT.

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Esté pendiente de la fecha de vencimiento

La institución aclara también que los conductores que no porten la licencia no son sancionados si el oficial verifica la información en el sistema, pero sí se le tendría que sancionar si, al revisar los datos, ese conductor tiene la licencia vencida.

“Es fundamental, entonces, estar pendientes de la fecha de vencimiento del documento y de renovarlo, como siempre lo han hecho.

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Esté pendiente de cuándo se le vence la licencia. (Archivo)

“Igual de importante está el hecho de que el conductor debe identificarse, con su cédula o identificación de menor, según el caso, pues el oficial debe constatar que el nombre o número de cédula que le está dando quien maneja el vehículo es esa persona verdaderamente. Además de que es obligatorio portar un documento de identidad siempre”, agregó el MOPT.

También señaló que, al momento de ocurrir un accidente, para que las pólizas cubran los daños, la persona que conduce el vehículo debe tener su licencia al día; no basta con que tenga licencia, debe estar vigente.

Finalmente, queda a criterio de cada conductor el seguir portando la licencia física, pero no es obligatorio.