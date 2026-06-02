El curioso detalle que resalta en la curul de José Miguel Villalobos y lo diferencia de sus compañeros

La curul de José Miguel Villalobos, uno de los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), tiene un detalle que salta a la vista y lo diferencia de todos los demás legisladores oficialistas.

El espacio que Villalobos ocupa en el plenario legislativo es el único de los de su partido que no tiene la bandera del PPSO. Tampoco tiene la de Costa Rica.

La curul de José Miguel Villalobos es la única de los oficialistas que no tiene bandera del Partido Pueblo Soberano. (Rocío Sandí Z.)

El detalle causa curiosidad porque rompe con la armonía de las curules de la bancada oficialista.

La Teja le consultó a Villalobos a qué se debe que su espacio no tenga la bandera del partido con el que llegó al Congreso y él fue muy claro.

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“Porque a mí no me gusta tener símbolos encima de mi curul. Soy miembro de Pueblo Soberano, orgullosamente militante de Pueblo Soberano, orgullosamente diputado de Pueblo Soberano, pero no tengo ni bandera de Costa Rica, ni bandera de Pueblo Soberano, ni bandera de la Liga, ni bandera de Israel; o sea, no uso símbolos encima de mi curul.

“No es porque no sea militante de Pueblo Soberano, lo soy con mucho orgullo, pero no me gusta tener simbolismos encima de mi curul”, enfatizó el legislador.

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El legislador dice que no le gusta tener signos de ningún tipo sobre su curul. (Rocío Sandí Z.)

Villalobos es abogado penalista de profesión y entre las personas que ha defendido están el actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves. Lo hizo cuando enfrentó los procesos en los que se analizó el levantamiento de su inmunidad, entre otros casos.

Su cercanía y amistad con Chaves lo llevó a las filas de Pueblo Soberano para luchar por una diputación. Obtuvo el primer lugar por la provincia de Alajuela.