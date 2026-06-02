¿Toma té de matcha a diario? Cuidado, porque por esta razón podría dañar su salud

El té verde matcha ha inundado las redes sociales, cafeterías y estantes de supermercados en los últimos años, promocionándose como una bebida indispensable para un estilo de vida saludable.

Ante esta creciente tendencia, el Colegio de Profesionales en Nutrición hace un llamado a la población para consumir este producto de forma informada, reconociendo sus verdaderos beneficios y advirtiendo sobre los riesgos de su consumo inadecuado.

Tomar té de matcha en exceso podría afectar su salud. (Shutterstock)

“El matcha es un tipo de té verde en polvo elaborado a partir de hojas cultivadas a la sombra, lo que aumenta su concentración de clorofila y antioxidantes naturales (catequinas). A diferencia de los tés tradicionales, en los que solo se consume la infusión, en el matcha se ingiere la hoja completa pulverizada, aportando una mayor cantidad de compuestos bioactivos, vitaminas (como la C) y minerales como potasio y magnesio”, informó el Colegio.

LEA MÁS: ¿Qué pasó con la promesa de Laura Fernández de adelantar la entrega del ROP?

¿Tiene realmente propiedades saludables o es solo una moda?

Ante la pregunta de si su consumo masivo responde a una moda o realmente tiene un impacto positivo en la salud, la doctora Elizabeth Delgado, vocera y nutricionista del Colegio, aclara el panorama.

“El matcha sí posee propiedades interesantes gracias a sus antioxidantes y compuestos bioactivos, por lo que parte de su popularidad está justificada. Sin embargo, en ocasiones se exageran sus beneficios en redes sociales o publicidad, presentándolo como un producto milagro.

“Ningún alimento por sí solo reemplaza hábitos saludables como una buena alimentación, actividad física y descanso adecuado”, explicó la doctora Delgado.

LEA MÁS: ¡Cuidado papás! Un producto que hay en muchas casas ya causó la muerte de un niño y muchas intoxicaciones

El matcha se elabora a partir de hojas de té verde cultivadas a la sombra. (Shutterstock)

Cuidado con la cafeína y sus efectos

Uno de los puntos que más preocupa a los profesionales en nutrición es el contenido de cafeína. Una porción de matcha aporta entre 40 y 70 mg de cafeína, una cantidad menor a la de una taza de café (80 a 120 mg), pero significativamente mayor a la de otros tés verdes.

LEA MÁS: ¿En qué fecha se celebra el Día del Padre este año?

Consumir grandes cantidades, especialmente si se combina con café o bebidas energéticas, puede generar una sobreestimulación del sistema nervioso central. Esto puede provocar alteraciones del sueño, ansiedad, irritabilidad, temblores, aumento de la frecuencia cardíaca y elevación temporal de la presión arterial.

“En personas con hipertensión, arritmias, ansiedad, mujeres embarazadas o pacientes con enfermedades cardiovasculares, el consumo excesivo debe ser estrictamente controlado y supervisado”, enfatizó la nutricionista.

Nutricionista advierte sobre los riesgo del té de matcha

La trampa del matcha

Los nutricionistas también advierten sobre la comercialización de productos procesados a base de matcha. En muchas ocasiones, lo que el consumidor percibe como una bebida saludable está cargado de aditivos que anulan sus beneficios nutricionales.

“Es importante revisar la etiqueta nutricional y la lista de ingredientes. Un matcha puro debería indicar únicamente té verde matcha o 100% matcha. Muchos productos comerciales tipo matcha latte contienen más azúcar que verdadero té”, detalló Delgado.

La nutricionista recomienda a los consumidores estar alerta y evitar productos cuyos ingredientes incluyan azúcar, jarabe de maíz, maltodextrina, saborizantes artificiales, cremas vegetales, endulzantes añadidos o colorantes.

Ahora hay gasta productos como postres a base de té de matcha. (Cortesía)

Si usted toma té de matcha, tome en cuenta las recomendaciones del Colegio:

- Consumir un máximo de una taza al día o en cantidades moderadas.

- Prepararlo preferiblemente sin azúcares añadidos.

- Evitar consumirlo en horas de la noche para no alterar los ciclos de sueño.

- No utilizarlo como sustituto de agua, comidas o descanso.

- Elegir siempre polvo de matcha de buena calidad y pureza.