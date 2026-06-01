La verdad oculta sobre las gomitas de colágeno, biotina, vinagre de manzana o multivitamínicos

Las gomitas de colágeno, biotina, vinagre de manzana y multivitamínicos se han convertido en una tendencia o moda cada vez más popular en redes sociales y comercios.

Es común ver promesas relacionadas con mejorar la piel, fortalecer el cabello, aumentar energía o favorecer la pérdida de peso, dependiendo de cuál de ellos consuma.

Ante este auge, el Colegio de Profesionales en Nutrición hace un llamado a la población a informarse adecuadamente sobre este tipo de productos y recordar que no sustituyen una alimentación saludable.

Las gomitas de colágeno, biotina, vinagre de manzana o multivitamínicos no sustituyen una buena alimentación. (Gemini)

¿Atienen necesidades nutricionales reales?

Actualmente, muchas de estas gomitas contienen vitaminas, minerales, colágeno, probióticos y otros ingredientes comercializados para diferentes objetivos de salud o estética.

Sin embargo, nutricionistas advierten que el consumo de estos productos muchas veces responde más a tendencias de mercado que a necesidades nutricionales reales.

“Las gomitas vitamínicas han ganado popularidad porque se perciben como prácticas, atractivas e incluso saludables, pero es importante entender que ningún suplemento reemplaza hábitos de alimentación balanceados ni estilos de vida saludables”, explicó Emmanuel Solórzano, vicepresidente del Colegio de Profesionales en Nutrición.

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El Colegio recuerda, además, que la cantidad de azúcar que tienen las gomitas puede variar considerablemente según la marca y formulación.

Algunas versiones no contienen azúcar, mientras que otras pueden aportar entre 5 y 15 gramos por porción, además de saborizantes, colorantes y otros aditivos utilizados para mejorar sabor y textura.

“Muchas personas consumen estas gomitas pensando que son necesarias para mejorar su salud o apariencia, cuando en realidad una alimentación equilibrada puede cubrir adecuadamente los requerimientos nutricionales de la mayoría de la población”, agregó Solórzano.

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Las vitaminas y nutrientes se absorven mejor de los alimentos. (Gemini)

Vitaminas y minerales se absorben mejor de los alimentos

Los nutricionistas señalan que las vitaminas y minerales se absorben de mejor manera cuando provienen de alimentos reales, debido a que estos aportan una matriz más completa de nutrientes, fibra y otros compuestos beneficiosos para la salud.

Alimentos como frutas, vegetales, leguminosas, semillas y frutos secos aportan naturalmente vitaminas y minerales importantes para el adecuado funcionamiento del organismo.

El Colegio también advierte que el consumo excesivo de suplementos vitamínicos puede generar riesgos para la salud.

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“Existe la percepción de que consumir más vitaminas siempre es positivo, pero algunas pueden acumularse y generar efectos tóxicos cuando se consumen en exceso, especialmente vitaminas como la A, D, E y K”, señaló Solórzano.

El Colegio indica que este tipo de productos puede generar una falsa percepción de bienestar, haciendo creer que las necesidades nutricionales están cubiertas sin necesidad de mejorar hábitos alimentarios sostenibles.

Los profesionales en nutrición recuerdan que la suplementación vitamínica sí puede recomendarse en situaciones específicas, como embarazo, ciertas condiciones de salud o casos donde exista dificultad para cubrir requerimientos nutricionales mediante la alimentación.

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No obstante, recalcan que estas decisiones deben tomarse con acompañamiento profesional y no únicamente guiadas por tendencias de redes sociales o publicidad.

“El objetivo debe ser promover una alimentación variada y equilibrada que permita obtener nutrientes de alimentos reales y no depender de suplementos innecesarios”, concluyó Solórzano.