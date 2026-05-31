Ángela Aguilar presentará un proyecto de ley para resolver uno de los problemas más dolorosos de Costa Rica

La diputada Ángela Aguilar, del Partido Liberación Nacional (PLN), anuncia que en los próximos días presentará un proyecto de ley, elaborado junto con el alcalde de San José, Diego Miranda, para atender de forma integral la problemática de las personas en condición de calle.

La iniciativa busca crear coordinaciones entre instituciones públicas y gobiernos locales, bajo un mandato legal claro y con financiamiento garantizado.

Diputada Ángela Aguilar presentará un proyecto de ley para ayudar a los habitantes de calle. (Imagen generada con IA)

Aguilar hizo un llamado a la empatía de la ciudadanía y de sus colegas legisladores.

“Detrás de cada persona en condición de calle hay una historia de vida marcada por rupturas y ausencia de apoyo institucional. Esta realidad ocurre diariamente a la vista de todos, sin una respuesta estatal suficientemente efectiva”, manifiesta la congresista.

LEA MÁS: Diputada tica cuenta insólita situación que vivió por llamarse igual que Ángela Aguilar

La legisladora evidencia el crecimiento acelerado de esta problemática en el país. Señala que, según datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en 2015 había 1.825 personas en condición de calle, cifra que aumentó a 7.133 para setiembre de 2025, lo que refleja un incremento cercano al 290% en apenas diez años.

La legisladora busca soluciones con la coordinación entre instituciones. (John Durán)

“Esta situación trasciende lo social, convirtiéndose también en un problema económico, de salud pública, ambiental y de seguridad”, aseguró la legisladora.

Personas sufren enfermedades y adicciones que necesitan tratamiento

Vargas explica que muchas de estas personas enfrentan enfermedades sin tratamiento, adicciones no atendidas y trastornos mentales que no fueron diagnosticados a tiempo.

Asimismo, destaca el impacto económico que enfrentan las comunidades y municipalidades.

LEA MÁS: Nicaragüense es auxiliar de enfermería entre semana, los sábados estilista y los domingos no van a creer lo que hace

También menciona que hay comercios que ven afectada su actividad y que los gobiernos locales deben destinar importantes recursos a la atención de las consecuencias de esta crisis.

Ángela Aguilar presentará un proyecto de ley para ayudar a las personas que viven en la calle

Solo la Municipalidad de San José invierte más de ¢2.000 millones anuales en labores de limpieza, reparación y contención.

La diputada también reconoció el trabajo de organizaciones sociales y religiosas que atienden a esta población, muchas de ellas sin recibir financiamiento estatal. Entre estas mencionó fundaciones y grupos comunitarios que brindan asistencia básica y acompañamiento a personas en situación de calle, como la Fundación Lloverá, Chepe se Baña, Vida Abundante Heredia, entre otras.

LEA MÁS: Defensora de Rodrigo Chaves enfrentará un nuevo juicio por algo que hizo

¿Qué pretende el proyecto?

Ante este panorama, Ángela Aguilar explicó que su proyecto de ley pretende coordinar acciones entre todas las instituciones competentes, dotarlas de herramientas legales y asegurar recursos para una atención efectiva y sostenida.

En los últimos diez años aumentó mucho la cantidad de personas que viven en la calle. (Rafael Pacheco)

El objetivo es pasar de respuestas fragmentadas a una política pública integral. Para ella, Costa Rica tiene una deuda histórica con esta población y urgió a tomar medidas inmediatas.

“Podemos hacer más y tenemos la obligación de hacerlo”, concluye, al señalar que esta propuesta será el primer paso para devolver dignidad y oportunidades a miles de personas actualmente excluidas.