Diputados aprueban tres periodos de vacaciones para su primer año de labores

Pese a que hay temas en los que cuesta que los diputados se pongan de acuerdo, hay otros en los que sí hay buen ambiente, como por ejemplo, el tema de sus vacaciones.

Este jueves, poco antes de finalizar la sesión del plenario legislativo, los diputados aprobaron una moción de orden que establece los días de vacaciones que tendrán en su primer año de labores.

Los diputados aprobaron sus vacaciones para el primer año de labores. (Rafael Pacheco)

La moción fue aprobada por la mayoría de los diputados que estaban en el recinto legislativo. En total había 55 legisladores; 53 votaron a favor, lo que quiere decir que solo dos congresistas votaron en contra; fueron Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana y Eder Hernández, de Liberación Nacional.

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¿Cuándo se irán de vacaciones?

El primer periodo de vacaciones será pronto, y coincide (como ha sido históricamente) con las vacaciones de medio año de los estudiantes. El receso legislativo será del lunes 6 al viernes 10 de julio de este año.

En diciembre también se irán libres. Tendrán vacaciones a partir del lunes 21 y hasta el jueves 31 de diciembre (el viernes 1.º de enero de 2027 es feriado de ley); volverían a trabajar el 4 de enero de 2027.

Claudia Dobles votó en contra de la moción de vacaciones. (Asamblea Legislativa)

También aprobaron de una vez los días que tendrán libres en la Semana Santa del próximo año. Estarán libres la semana del lunes 22 al miércoles 24 de marzo de 2027; esos días quedan pegados al Jueves Santo, que será el 25, y el Viernes Santo, que será el 26 de marzo (estos son feriados de ley).

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Si sumamos los días de vacaciones serían un total de 16. Ahora bien, si sumamos los cuatro feriados que caen en esos días (25 de diciembre, 1 de enero, Jueves y Viernes Santos) más los fines de semana que quedan seguidos de los periodos de vacaciones estamos hablando de un total de 28 días libres.

Si lo comparamos con las vacaciones promedio que tiene un trabajador privado, definitivamente, la diferencia es abismal, ya que en la mayoría de empresas dan un día libre al mes; es decir, 12 al año.

En los próximos meses tendrán 16 días de vacaciones. (Municipalidad de Carrillo)

Claudia Dobles no estaba de acuerdo con las vacaciones

Claudia Dobles votó en contra de la moción porque dice que no deberían estar pensando en eso cuando los actuales diputados no han votado “ni siquiera las magistraturas suplentes (de la Sala Constitucional) y otros temas importantes”.

Cuando se dio la votación estaba ausente la presidenta del Congreso, Yara Jiménez. Tampoco estaba Kristel Ward, de Pueblo Soberano (PPSO), ya que se encuentra en licencia de maternidad.

Los que votaron a favor de la moción de los días libres fueron los 29 diputados oficialistas que estaban en el plenario, 16 liberacionistas, los siete del Frente Amplio (FA) y la diputada Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).