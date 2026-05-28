A Yara Jiménez le pasa algo muy curioso con José María Villalta y ella explica por qué

Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, reconoce que confunde el nombre del diputado y jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, con el del exdiputado y excandidato presidencial, Ariel Robles.

Este jueves en la mañana, cuando inició la reunión de los jefes de fracción, indicó que no había llegado aún al encuentro el diputado Ariel, pero en realidad se refería a José María Villalta. Eso hizo que quedara en evidencia que confunde los nombres de ambos personajes políticos.

A Yara Jiménez le pasa algo curioso con José María Villalta. (Albert Marín)

“Nos falta don Ariel (don José María, se escucha que le dicen)... yo le digo a don José María, Ariel, ¿usted también?”, le preguntó Yara a Esmeralda Britton, quien estaba a su lado y ella entre risas le dice que sí.

“Yo no sé por qué... me quedó más grabado Ariel que don José María.

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Luego de eso iniciaron la reunión sin el jefe de fracción del Frente Amplio y Yara volvió a hacer un comentario al respecto.

“Bueno, entonces iniciamos sin don José María, solo que no hay que comentarle a don José María que le dije Ariel porque va a pensar que yo no lo tengo como en el radar, entonces muy feo”, expresó.

Ella dice que le quedó más grabado el nombre de Ariel Robles que el de José María Villalta. (Asamblea Legislativa)

No hubo acuerdo sobre los magistrados

La mayor parte de la reunión de jefes de fracción se enfocó en buscar acuerdos para elegir los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, pero no llegaron a nada.

Los diputados Álvaro Ramírez, jefe de fracción de Liberación Nacional, José María Villalta, del Frente Amplio, así como Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana, y Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, fueron claros en que al país le urge la elección de los magistrados porque ya hay un atraso en la resolución de recursos de amparos.

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Este miércoles se hicieron tres votaciones en el plenario legislativo para tratar de nombrar magistrados a partir de la lista de 18 candidatos que maneja el Congreso, pero los diputados de Pueblo Soberano votaron en blanco en todas las ocasiones, por lo que no se pudo elegir a ninguno.

Yara Jiménez reconoce que confunde a José María Villalta con Ariel Robles

Nogui Acosta, jefe de fracción de la bancada oficialista, sostiene que no hay consenso en el Congreso para la elección, que lo que se debe hacer es solicitar al Poder Judicial una nueva lista de elegibles para iniciar el proceso desde el inicio, pero eso podría atrasar todo hasta un año.

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Hicieron propuestas, pero Nogui Acosta no cedió

Los diputados de oposición hicieron varias propuestas en busca de soluciones. Una fue que de la lista actual se eligieran entre dos y cuatro magistrados suplentes y que ya luego solicitaran una nueva lista al Poder Judicial para nombrar los demás.

Otra fue darles tiempo (se habló de una semana) para que los diputados oficialistas revisaran los currículum, los atestados, las entrevistas hechas en el Congreso anterior a los candidatos, e incluso para que pidieran referencias a los diputados oficialistas de la pasada administración, ya que ellos estuvieron presentes en todo el proceso.

Los jefes de fracción no logran ponerse de acuerdo sobre la elección de los magistrados. (Cristian Mora)

Pese a las opciones dadas por los legisladores, el oficialista Nogui Acosta reiteró que él y los demás diputados oficialistas no están de acuerdo con la lista de elegibles y que para ellos la única opción es pedir una lista diferente al Poder Judicial.

Esos implica que las autoridades judiciales tendrían que hacer un nuevo proceso para sacar una lista de elegibles y luego enviarla a la Asamblea Legislativa.

Los diputados tendrían que iniciar el proceso de entrevistas y recepción de atestados de los candidatos para hacer el análisis correspondiente y luego dar un informe en el que den las recomendaciones de cuáles son los más aptos para ser nombrados como magistrados suplentes de la Sala Constitucional, lo que se llevaría meses o hasta un año.